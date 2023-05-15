В Турции сообщили о росте числа голосов за кандидата от оппозиции
По итогам вскрытия 99,9% урн стало известно, что кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 45% голосов. Об этом 15 мая сообщает телеканал TRT Haber.
Между тем действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, согласно последним данным, получил поддержку 49,34% избирателей.
Ранее в этот день Кемаль Кылычдароглу выразил надежду на победу во втором туре выборов.
Если первый тур не выявит победителя президентской гонки в Турции, второй состоится 28 мая. Как заявил кандидат от политического блока АТА Синан Оган, вероятность такого сценария высока.
В ночь на 15 мая десятки человек с турецкими флагами собрались у штаб-квартиры Народно-республиканской партии (НРП) в районе Сёгютозю. Сторонники турецкой оппозиции вышли на улицы в поддержку Кылычдароглу. Между тем обстановка в центре Стамбула спокойная.
Также на стихийный митинг вышли сторонники Эрдогана. Машины сигналят демонстрантам, которые вышли с флагами, выкрикивают лозунги в поддержку Эрдогана, жгут файеры и даже затрудняют движение авто по улицам города
Накануне в Турции прошло голосование на выборах президента страны. Наряду с этим в стране состоялись парламентские выборы. На пост главы государства претендуют трое: действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган. 11 мая, за три дня до выборов, четвертый кандидат Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры.