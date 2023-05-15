Кылычдароглу выразил надежду на победу во втором туре выборов
В Турции пройдет второй тур выборов президента, победит оппозиция, заявил 15 мая кандидат на пост главы республики, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.
Ранее в этот день действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, его кандидатура лидирует на всеобщих выборах. Он обвинил оппозицию в попытке ввести людей в заблуждение относительно результатов голосования. По словам главы государства, высшей избирательной комиссии понадобится «немного больше времени» для подведения итогов.
После вскрытия 91,93% урн, сообщили в ЦИК, действующий президент Эрдоган набирает 49,49%. Кандидат от Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу - 44,79%
14 мая в Турции прошло голосование на выборах президента страны. Наряду с этим в стране состоялись парламентские выборы. На пост главы государсва претендуют трое: действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган. 11 мая, за три дня до выборов, четвертый кандидат Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры.
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