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ЦИК сообщил о 49% голосов у альянса Эрдогана после вскрытия 96% урн

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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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По итогам вскрытия 96% урн «Республиканский альянс» с Партией справедливости и развития (ПСР) действующего президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана во главе набрал 49,74% голосов. Об этом в ночь на 15 мая сообщает ЦИК.

Таким образом, представители «Республиканского альянса» смогут занять порядка 324 мест в парламенте. Из них, предварительно, 268 достанутся ПСР. Другие члены альянса — Партии националистического движения и Новая партия благоденствия — получают 51 и 5 мест соответственно.

Между тем поддержка оппозиционной коалиции, возглавляемой Народно-республиканской партией (НРП) Кемаля Кылычдароглу, составляет 34,94%. Это дает последователям «Народного альянса» 212 мест: 168 для НРП, 44 — Хорошей партии.

«Альянс труда и свободы», в который входит прокурдская партия, может рассчитывать на 65 мест.

Наконец, «Альянс АТА», который продвигает кандидатуру Синана Огана на президентских выборах, не получил мест в парламенте.

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