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Эрдоган выразил надежду на победу в первом туре выборов в Турции

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ночь на 15 мая заявил, что, по предварительным данным, его кандидатура лидирует на всеобщих выборах.

Он также обвинил оппозицию в попытке ввести людей в заблуждение относительно результатов голосования. По словам главы государства, высшей избирательной комиссии понадобится «немного больше времени» для подведения итогов.

«Хотя окончательных данных пока нет, могу сказать, что мы с явным отрывом лидируем», — сказал Эрдоган, обращаясь к своим сторонникам с балкона штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре.

Политик выразил надежду на то, что всё-таки сможет победить в первом туре выборов.

Эрдоган отметил, что высшей избирательной комиссии понадобится «немного больше времени» для подсчета голосов.

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Между тем, по данным ЦИК, после вскрытия 91,1% урн для голосования в Турции доля поддержки действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана опустилась ниже отметки в 50%. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать минимум 50% голосов плюс еще один голос.

Если первый тур не выявит победителя президентской гонки, второй состоится 28 мая.

14 мая в Турции прошло голосование на выборах президента страны. Наряду с этим в стране состоялись парламентские выборы. На пост главы государсва претендуют трое: действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган. 11 мая, за три дня до выборов, четвертый кандидат Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры.

В ночь на 15 мая возле штаб-квартиры правящей партии в столице собрались сотни людей с флагами Турции и символикой ПСР. Отмечается, что сторонники действующего президента скандируют лозунги в его поддержку.

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