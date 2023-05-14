Турецкая ЦИК заявила о падении доли голосов за Эрдогана ниже 50%
После вскрытия 91,1% урн для голосования в Турции доля поддержки действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана опустилась ниже отметки в 50%. Об этом 14 мая сообщает ЦИК.
По последним данным, Эрдоган получил 49,98% голосов избирателей. У его основного соперника — кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу — 44,23% поддержки, у третьего участника, представляющего альянс АТА, Синана Огана — по-прежнему 5,32% голосов.
Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать минимум 50% голосов плюс один голос.
14 мая в Турции прошло голосование на выборах президента страны. Наряду с этим в стране состоялись парламентские выборы. На пост главы государсва претендуют трое: действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган. 11 мая, за три дня до выборов, четвертый кандидат Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры.
Между тем партия «Республиканский альянс» во главе с правящей Партией справедливости и развития, возглавляемой Эрдоганом, после обработки 11% бюллетеней получила 349 мест в парламенте (почти 68%). Оппозиционный «Народный альянс», который возглавляет Кылычдароглу, может рассчитывать пока только на 98 мандатов.