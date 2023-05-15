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В Турции пройдет второй тур президентских выборов

ЦИК Турции: 28 мая пройдет второй тур выборов президента
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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В Турции 28 мая проведут второй тур президентских выборов. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил турецкий Высший избирательный комитет (ЦИК).

«Наша организация постановила на основании сложившейся ситуации, когда ни один кандидат не набирает 50% голосов, провести второй тур президентских выборов в воскресенье, 28 мая», — сказал глава ЦИКа Ахмет Йенер на пресс-конференции.

Он отметил, что такое произойдет впервые в истории страны.

Йенер объявил о начале агитационной кампании для второго тура выборов президента республики.

По итогам вскрытия 100% урн действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51%, его соперник, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Кандидат от политического блока АТА Синан Оган получил 5,17%.

Уточняется, что еще не подсчитаны результаты более 35 тыс. бюллетеней избирателей, голосовавших за рубежом.

Голоса препятствий: Эрдоган и Кылычдароглу вышли во второй тур выборов
Почему эксперты делают ставку 28 мая на действующего лидера Турции

Голосование на выборах президента страны, а также парламентские выборы состоялись в Турции накануне. На пост главы государства претендуют действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган. Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры.

Старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов в беседе с «Известиями» указал на то, что результаты первого тура президентских выборов в Турции говорят об идеологическом расколе среди населения страны.

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