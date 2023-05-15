Востоковед заявил об идеологическом расколе среди населения Турции

Результаты первого тура президентских выборов в Турции говорят об идеологическом расколе среди населения страны. Об этом 15 мая «Известиям» сообщил старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

Действующий президент республики Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,4% голосов на выборах, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,96%, заявил глава Центризбиркома страны Ахмет Енер.

Как отметил Лукьянов, ситуация в турецком обществе в преддверии выборов была крайне накалена, «высокая явка явно свидетельствует о высокой ангажированности общества».

«Это связано не только с высокой традиционной культурой политического участия в Турции, но также и с большими ожиданиями именно от этих выборов. <…> В преддверии выборов мы наблюдали высокий уровень эмоций, который охватил самые разные слои турецкого общества. Говорить о том, что при такой ангажированности, при такой эмоциональности результат выборов был предрешен, конечно, это значит лукавить. До самого последнего момента результаты выборов оставались неопределенными», — сказал он.

При этом результаты первого тура четко отражают главную специфику предвыборной ситуации, подчеркнул специалист. Ни один из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов, это показывает раскол среди населения и говорит о том, что второй тур не является панацеей, добавил Лукьянов.

«Турецкое общество расколото ровно посередине. За конкретными кандидатами стоят не только их личный бэкграунд, их личная репутация и отношение к ним как к политикам. За ними стоит идеология. Это куда важнее, поскольку каждый из политиков отражает определенный ценностный подход. И раскол турецкого общества на ценностной основе — это значимый фактор для политической жизни и политического развития Турции. Такой раскол, такой накал накопился за десятилетия в условии сложной экономической, социальной ситуации, непростой внешнеполитической ситуации. Раскол может оказаться решающим как для турецкой государственности, так и для социальной гармонии и общественного мира в этой стране», — сказал он.

Голосование на выборах президента страны, а также парламентские выборы состоялись в Турции накануне. На пост главы государства претендуют действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган. Мухаррем Индже позднее объявил о снятии своей кандидатуры.

Для победы в первом туре президентских выборов необходимо набрать 50% голосов. В случае если первый тур не выявит победителя, второй состоится 28 мая.