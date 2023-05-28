В Турции началось голосование во втором туре президентских выборов

Голосование во втором туре президентских выборов началось в Турции. В воскресенье, 28 мая, открылись избирательные участки в 81 провинции, они будут работать до 17:00 (совпадает с мск).

В голосовании участвуют действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

По данным газеты Hürriyet, безопасность второго тура президентских выборов обеспечивают почти 600 тыс. человек, 73 вертолета, восемь самолетов и 61 БПЛА.

Местные СМИ отмечают, что многие пришли на избирательные участки еще до их открытия. Члены избирательной комиссии до открытия голосования приняли присягу, проверили и подсчитали бюллетени, а также проинспектировали турецких и иностранных журналистов о правилах съемки.

В ночь перед вторым туром выборов Эрдоган посетил мечеть Султана Эйюпа в Стамбуле.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. При этом ни один из кандидатов не набрал нужных 50% голосов. После обработки 100% бюллетеней действующий президент набрал 49,51% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Наблюдатели от ОБСЕ сообщили, что не увидели явных манипуляций при подсчете голосов.