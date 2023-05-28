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Эрдоган посетил мечеть перед вторым туром выборов президента в Турции

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Фото: Haber
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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил мечеть Султана Эйюпа в Стамбуле в ночь перед вторым туром президентских выборов в стране. Об этом 28 мая сообщило издание Haber.

Эту же мечеть посетило несколько сотен сторонников турецкого лидера.

«Вот армия, вот и главнокомандующий армией», — скандировали они после молитвы в мечети Султана Эйюпа.

Третий не лишний: останется ли президент Турции еще на один срок
И как Запад может отреагировать на победу Эрдогана

Ранее, 26 мая, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал всех жителей страны принять участие в голосовании во втором туре выборов главы республики.

До этого, 16 мая, турецкий лидер поблагодарил сограждан за активное участие во всеобщих выборах и отметил рекордную явку в 90%. Тогда же Эрдоган заявил, что намерен победить во втором туре президентских выборов. Он подчеркнул, что в первом туре борьба была упорной, со стороны его команды не было провокаций и внимание на давление они не обращали.

По словам турецкого лидера, в случае его победы страну «ждет полное преображение» и «на будущее будут смотреть по-другому». Одной из основных задач его администрации остается разработка и принятие новой конституции республики.

Кроме того, глава государства подтвердил намерение дальнейшей работы с президентом США Джо Байденом, а также заявил, что намерен продолжить текущую политику в отношении России. Турецкий лидер подчеркнул, что притягивать к себе одну страну, а другой бросать вызов, как это делают в Народно-республиканской партии, не в его принципах. Также он заявил, что Западу следует придерживаться более сбалансированной позиции в отношении России.

В то же время Эрдоган сообщил, что в случае переизбрания не будет выдвигать свою кандидатуру на третий срок.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. При этом ни один из кандидатов не набрал нужных 50% голосов. После обработки 100% бюллетеней действующий президент набрал 49,51% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Наблюдатели от ОБСЕ сообщили, что не увидели явных манипуляций при подсчете голосов.

Второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

Согласно соцопросу, который опубликовала в этом месяце газета Hürriyet, Эрдоган имеет все шансы одержать победу, обойдя своего соперника. Исследование прогнозирует, что президент будет переизбран с 53,7%. Опрос также показал, что из 5% голосов, отданных в первом туре Синану Огану, 1,75% перейдут к Эрдогану и 1,25% к Кемалю Кылычдароглу во втором туре, а оставшиеся неопределившиеся избиратели будут пропорционально распределены.

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