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Эрдоган призвал всех избирателей принять участие во втором туре выборов

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Действующий президент Турции и кандидат на новый президентский срок Реджеп Тайип Эрдоган призвал всех жителей страны принять участие в голосовании во втором туре выборов главы республики. С таким призывом к избирателям он обратился в пятницу, 26 мая, в своем предвыборном выступлении в эфире телеканалов A Haber и ATV.

«Призываю всех наших граждан принять участие в голосовании. Ваши голоса важны для будущего Турции. Важен каждый ваш голос», — сказал Эрдоган.

Последний из Эрдоган: как живет Стамбул в преддверии президентских выборов
И сможет ли действующий лидер переизбраться на новый срок

Ранее, 16 мая, турецкий поблагодарил сограждан за активное участие во всеобщих выборах и отметил рекордную явку в 90%. Тогда же Эрдоган заявил, что намерен победить во втором туре президентских выборов. Он подчеркнул, что в первом туре борьба была упорной, со стороны его команды не было провокаций и внимание на давление они не обращали.

По словам турецкого лидера, в случае его победы страну «ждет полное преображение» и «на будущее будут смотреть по-другому». Одной из основных задач его администрации остается разработка и принятие новой конституции республики.

Кроме того, глава государства подтвердил намерение дальнейшей работы с президентом США Джо Байденом, а также продолжить текущую политику в отношении России. Турецкий лидер подчеркнул, что притягивать к себе одну страну, а другой бросать вызов, как это делают в Народно-республиканской партии, не в его принципах. Также он заявил, что Западу следует придерживаться более сбалансированной позиции в отношении России.

В то же время Эрдоган сообщил, что в случае переизбрания не будет выдвигать свою кандидатуру на третий срок.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. При этом ни один из кандидатов не набрал нужных 50% голосов. После обработки 100% бюллетеней действующий президент набрал 49,51% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Наблюдатели от ОБСЕ сообщили, что не увидели явных манипуляций при подсчете голосов.

Второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

Согласно соцопросу, который опубликовала в этом месяце газета Hürriyet, Эрдоган имеет все шансы одержать победу, обойдя своего соперника. Исследование прогнозирует, что президент будет переизбран с 53,7%. Опрос также показал, что из 5% голосов, отданных в первом туре Синану Огану, 1,75% перейдут к Эрдогану и 1,25% к Кемалю Кылычдароглу во втором туре, а оставшиеся не определившиеся избиратели будут пропорционально распределены.

22 мая экс-кандидат от политического блока «Ата» («Альянс отцов») Оган призвал своих сторонников поддержать во втором туре Эрдогана. Некоторые турецкие СМИ уточняют, что Оган отказал в поддержке Кылычдароглу из-за того, что тот одобряет неназванные террористические организации, предположительно связанные с курдами.

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