Эрдоган заявил о намерении продолжить связи с Россией в случае победы на выборах

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае победы на выборах главы государства намерен продолжить текущую политику в отношении России. Об этом во вторник, 16 мая, он сказал в эфире телеканала CNN Türk.

«Мы продолжим ту же политику, которую проводили до выборов. Менять ее в отношении России, США, Китая и Запада, с которыми находимся на связи, мы не намерены. Будем продолжать в том же духе», — заявил он.

Эрдоган подчеркнул, что притягивать к себе одну страну, а другой бросать вызов, как это делают в Народно-республиканской партии, не в его принципах.

В этот же день на своей странице в Twitter Эрдоган написал, что намерен победить во втором туре выборов. Он отметил, что в первом туре борьба была упорной, но «теперь пришло время увенчать успех еще более крупной победой».

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. Эрдоган набрал 49,4% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,96%. Наблюдатели от ОБСЕ сообщили, что не увидели явных манипуляций при подсчете голосов. При этом ни один их кандидатов не набрал нужных 50% голосов.

ЦИК страны подтвердила, что будет второй тур, он пройдет 28 мая.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 мая сообщил, что в Кремле с большим интересом наблюдают за ходом выборов. Он также отметил, что российская сторона с уважением отнесется к выбору граждан республики, рассчитывая при этом, что сотрудничество двух стран будет продолжаться.