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Эрдоган заявил о цели одержать «еще более крупную победу» во втором туре выборов

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Recep Tayyip Erdo?An
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Действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 16 мая, что намерен победить во втором туре президентских выборов.

Он отметил, что в первом туре борьба была упорной. Эрдоган подчеркнул, что со стороны его команды не было провокаций и внимание на давление они не обращали. В планах — подготовка ко второму этапу голосования.

«Теперь пришло время увенчать успех <...> еще более крупной победой», — написал он на своей странице в Twitter.

Голоса препятствий: Эрдоган и Кылычдароглу вышли во второй тур выборов
Почему эксперты делают ставку 28 мая на действующего лидера Турции

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. Действующий глава государства Эрдоган набрал 49,4% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,96%. Наблюдатели от ОБСЕ сообщили, что не увидели явных манипуляций при подсчете голосов. При этом ни один их кандидатов не набрал нужных 50% голосов.

ЦИК страны подтвердила, что будет второй тур, который пройдет 28 мая.

В свою очередь старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов в беседе с «Известиями» заявил, что во втором туре президентских выборов в Турции может развернуться жаркая борьба.

При этом политолог Дмитрий Леви полагает, что шансы Эрдогана на победу составляют 50%. Кроме того, по его словам, не стоит ожидать, что второй тур будет легким и бесконфликтным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистами также сообщил, что в Кремле с большим интересом наблюдают за ходом президентских выборов в Турции.

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