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Политолог оценил шансы Эрдогана на победу во втором туре президентских выборов

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Шансы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на победу во втором туре президентских выборов составляют около 50%, как и у его оппонента. При этом позиции действующего президента можно считать чуть более крепкими в связи с тем, что он готов предложить стране стабильность. Об этом политолог Дмитрий Леви заявил в понедельник, 15 мая.

«Ожидать, что второй тур будет легким и бесконфликтным, не приходится», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Эксперт отметил, что хотя турецкое общество и устало от Эрдогана, стремление к спокойной экономической ситуации в нем превалирует.

«Из всего числа проголосовавших порядка 10% еще колеблются, именно на них будут работать телевидение, концерты, пропаганда, агитация», — сказал политолог.

При этом он допустил, что Турцию при любом исходе выборов ждут протесты, так как голоса за двух кандидатов разделились практически поровну.

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Президентские выборы в Турции прошли 14 мая. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,4% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,96%. ЦИК страны подтвердила, что будет второй тур, который пройдет через две недели, сообщает телеканал «360».

Старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов в разговоре с «Известиями» заявил, что во втором туре президентских выборов в Турции может развернуться жаркая борьба.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с большим интересом наблюдают за ходом президентских выборов в Турции.

При этом президент США Джо Байден заявил, что в Турции хватает проблем и без споров об итогах голосования.

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