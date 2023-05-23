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Эрдоган заявил о планах разработать новую конституцию Турции

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Фото: REUTERS/ Presidential Press Office/Handout
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 мая, что одной из основных задач его администрации остается разработка и принятие новой конституции республики.

«Одной из основных задач остается новая конституция. Мы проведем оценку (наработок по ней. — Ред.) внутри нашего партийного альянса, проведем необходимую работу. Будет диалог и между партиями, поиск консенсуса. Если они выступят с предложениями, мы их проанализируем», — сказал он эфире телеканала TRT.

Как отметил Эрдоган, Турции необходимо «освободиться от наследия» времени госпереворота. Действующая конституция была принята после военного переворота 1980 года в 1982 году, однако она всё же претерпела значительные изменения.

По словам турецкого лидера, в случае его победы в президентских выборов страну «ждет полное преображение» и «на будущее будут смотреть по-другому». Также он добавил, что многие противники станут «политическими трупами».

Голоса препятствий: Эрдоган и Кылычдароглу вышли во второй тур выборов
Почему эксперты делают ставку 28 мая на действующего лидера Турции

Ранее в этот день экс-кандидат в президенты Турции от политического блока «Ата» («Альянс Отцов») Синан Оган призвал своих сторонников поддержать во втором туре Эрдогана.

16 мая Эрдоган заявил, что в случае победы на выборах намерен продолжить текущую политику в отношении России. Турецкий лидер подчеркнул, что притягивать к себе одну страну, а другой бросать вызов, как это делают в Народно-республиканской партии, не в его принципах.

До этого, 2 января, Эрдоган назвал принятие новой конституции приоритетом для Турции в 2023 году

Второй тур президентских выборов пройдет в Турции 28 мая. По итогам первого тура Эрдоган получил 49,51%, а его соперник оппозиционер Кылычдароглу — 44,88%. Оган набрал 5,17%.

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