Эрдоган назвал принятие новой конституции приоритетом для Турции в 2023 году
Принятие новой конституции является одной из приоритетных задач для Турции на 2023 год, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом 2 января турецкий лидер написал в статье, которая была опубликована в газете Yeni Şafak.
«Одной из первых целей программы «Век Турции» является принятие новой конституции нашей страны, которая будет полностью отражать волю народа. Мы также выведем нашу страну в десятку самых развитых государств мира в политике, экономике, технологиях, обороне и дипломатии», — сообщил турецкий президент.
Эрдоган отметил, что благодаря позиции страны на международной арене, Турция стала одним из ключевых игроков в обеспечении регионального и глобального мира.
«Теперь Турция уже как стабилизирующая сила несет знамя идеалов более справедливого мира. Мы являемся примером для планеты в вопросах оказания гуманитарной помощи и мирной дипломатии», — отметил лидер республики.
Ранее, 31 декабря, Эрдоган заявил, что целью Турции является становление одним из новых мировых лидеров в экономическом и политическом плане. Эрдоган также подчеркнул, что грядущий год будет для Турции особенным, так как в 2023 году исполнится ровно 100 лет с провозглашения республики.
До этого, 16 декабря, Эрдоган отметил, что Турция планирует стать глобальным центром ценообразования на газ. Он также указал на то, что газохранилище Силиври является крупнейшим в Европе.
Новая конституция страны заменит версию 1982 года, которая была создана на фоне военного переворота в стране.