Эрдоган обозначил целью Турции стать одной из лидирующих стран в мире

Целью Турции является становление одним из новых мировых лидеров в экономическом и политическом плане. Об этом 31 декабря рассказала президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе новогоднего обращения к гражданам страны.

«Теперь наша цель — это не просто войти в высшую лигу глобальной политики и экономики, но и обрести политическую и экономическую мощь, которая позволит занять там первые строчки», — заявил политик.

Эрдоган также подчеркнул, что грядущий год будет для Турции особенным, так как в 2023 году исполнится ровно 100 лет с провозглашения республики.

«Турция не просто встречает новый год, она вступает в период, когда останется позади первое и наступит новое столетие со времени основания республики», — отметил он.

Турецкая республика была основана 29 октября 1923 года.

Ранее, 16 декабря, Эрдоган отметил, что Турция планирует стать глобальным центром ценообразования на газ. Он также указал на то, что газохранилище Силиври является крупнейшим в Европе.

До этого, 10 декабря, глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе рабочего визита в Турцию заявил о том, что главным итогом его рабочей поездки стало обсуждение проекта газового хаба в стране.

4 декабря Эрдоган заявил о том, что республика ведет подготовительные работы по созданию хаба, через который в Европу будет поставляться природный газ.

В октябре президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб. Глава государства сообщил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, РФ могла бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основные маршруты поставки природного газа в Европу через Турцию.