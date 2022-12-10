Миллер заявил об обсуждении с Эрдоганом проекта газового хаба

Глава «Газпрома» Алексей Миллер после визита в Турцию заявил, что главным итогом поездки стало обсуждение проекта газового хаба в стране. Его слова приводит пресс-служба в заявлении, опубликованном в Telegram-канале компании 10 декабря.

Как говорится в сообщении, отвечая на вопрос СМИ о главных итогах визита в Турцию, Миллер сказал: «Конечно же, это газовый хаб».

Как 8 декабря сообщило агентство Bloomberg, турецкая сторона планировала обсудить с российской делегацией скидку более чем в 25% на поставляемый из РФ газ. По мнению аналитиков, Анкара хочет таким образом ослабить давление на свою национальную валюту — лиру, которая в текущем году показала себя как одна из худших мировых валют.

Ранее, 4 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что республика ведет подготовительные работы по созданию хаба, через который в Европу будет поставляться природный газ.

До этого, 18 ноября, президент РФ Владимир Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили инициативу создания на территории Турции крупного газового хаба. Лидеры подробно обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях. 1 ноября стало известно, что работа по созданию газового хаба активизировалась и дорожная карта будет разработана к концу 2022 года.

В тот же день Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом, который можно быстро запустить. Он добавил, что покупатели газа есть всегда, так как газ — очень востребованный продукт в мире.

В октябре Путин в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб. Глава государства сообщил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, РФ могла бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основные маршруты поставки природного газа в Европу через Турцию.

Вице-премьер РФ Александр Новак счел идею перспективной. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез отметил, что предложение может быть реализовано.