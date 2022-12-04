Эрдоган рассказал о подготовительных работах по созданию газового хаба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что республика ведет подготовку к созданию хаба, через который в Европу будет поставляться природный газ. Выступление турецкого лидера транслировалось 4 декабря в эфире телеканала ТРТ.

«[Президент России Владимир] Путин, как вы знаете, предложил распределять через территорию Турции в Европу природный газ. Мы проводим подготовительные работы в этом направлении», — отметил политик.

Ранее, 18 ноября, Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили инициативу создания на территории Турции крупного газового хаба. Отмечается, что лидеры подробно обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях. Была отмечена положительная динамика торгово-экономических связей, планомерное продвижение значимых совместных проектов, в том числе в атомной энергетике.

До этого, 3 ноября, представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что сотрудничество России и Турции по газовому хабу рассчитано на долгосрочную перспективу и не имеет связи с ситуацией вокруг Украины.

О возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки Путин заявил 12 октября. Он отметил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» РФ могла бы переместить в регион Черного моря. Новые маршруты станут главными в поставках российского газа в Европу.