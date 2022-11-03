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Анкара назвала долгосрочным сотрудничество с Москвой по газовому хабу

Представитель Эрдогана Калын: предложение Путина по газовому хабу нацелено на перспективу
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Фото: Global Look Press/dpa/Sina Schuldt
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Сотрудничество России и Турции по газовому хабу рассчитано на долгосрочную перспективу и не имеет связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель президента республики Ибрагим Калын в четверг, 3 ноября.

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«Если одного азербайджанского газа может быть недостаточно, здесь необходимо увеличить мощности. Наша энергетическая инфраструктура хорошо подходит для использования этой мощности. Это предложение [президента РФ Владимира] Путина не связано со спецоперацией РФ», — сказал он в интервью CNN Turk.

По его мнению, Турция может стать важным газовым хабом в будущем. Географически регион расположен так, что может доставлять газ и в Европу.

«Предложение Путина — это не просто новая карта. Он видит, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет сформирована новая энергетическая карта», — добавил Калын.

О возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки Путин заявил 12 октября. Он отметил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» РФ могла бы переместить в регион Черного моря. Новые маршруты станут главными в поставках российского газа в Европу.

Ранее, 2 ноября, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что работа России и Турции над созданием газового хаба, который может появиться во Фракии, продолжается. После встречи турецкого лидера с Владимиром Путиным, посвященной созданию газового центра в Турции, проводится комплексная работа по данному вопросу.

1 ноября стало известно, что работа по созданию газового хаба активизировалась и дорожная карта будет разработана к концу 2022 года. Турция продолжает делать шаги по превращению страны в международный центр торговли природным газом.

Владимир Путин тогда же назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом, который можно быстро запустить. Он добавил, что покупатели газа есть всегда, так как газ — очень востребованный продукт в мире.

25 октября турецкое правительство приступило к исполнению работы по созданию газового хаба. Глава турецкого министерства энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез заявил, что у Турции всегда была цель стать газовым центром и центром торговли.

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