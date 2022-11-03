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Эрдоган назвал предварительный регион размещения газового хаба в Турции
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Эрдоган назвал предварительный регион размещения газового хаба в Турции

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Turkish Presidency Office
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Работа России и Турции над созданием газового хаба, который может появиться во Фракии, продолжается, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 2 ноября, в интервью телеканалу A Haber.

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После встречи турецкого лидера с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященной созданию газового центра в Турции, проводится комплексная работа по данному вопросу.

«Ближайшим центром, по-видимому, является регион Фракия. Оттуда можно будет поставлять газ в Европу. Конечно, это первые наработки. Мы уже давно делаем шаг к тому, чтобы стать энергетическим центром», — сказал Эрдоган.

По словам президента Турции, страна намерена вести разработки месторождений и поиски транспортных решений как в Средиземном, так и в Черном морях, чтобы переправлять газ в другие страны.

«Требовалась диверсификация ресурсов и маршрутов. Это не будет единственным источником, мы должны распределить его по определенным регионам. Есть также нефтегазопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, связанные с азербайджанским газом. В последний раз, когда я был в Азербайджане, мы подробно обсудили это с Ильхамом Алиевым. С газопроводом TANAP мы возьмем их и укрепим, а также построим наши хранилища. Мы также построим терминал для сжиженного газа», — добавил он.

Также Турция намерена обратиться за помощью к России в строительстве третьей атомной электростанции (АЭС), как это было в случае с первой и второй АЭС в Мерсине и Синопе. Эрдоган пояснил, что первый энергоблок АЭС «Аккую» запустят конце 2023 – начале 2024 года.

«Откроем первый блок, потом один за другим еще три, а затем — возведем третью АЭС в другом месте», — сказал он.

Накануне, 1 ноября, стало известно, что работа по созданию газового хаба активизировалась и дорожная карта будет разработана к концу 2022 года. Турция продолжает делать шаги по превращению страны в международный центр торговли природным газом.

Владимир Путин тогда же назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом, который можно быстро запустить. Путин добавил, что покупатели газа есть всегда, так как газ — очень востребованный продукт в мире.

О возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки Путин заявил 12 октября. Он отметил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» РФ могла бы переместить в регион Черного моря. Новые маршруты станут главными в поставках российского газа в Европу.

20 октября Эрдоган сообщил о договоренности с Путиным о создании газового хаба. Он отметил, что Европа может получать газ РФ через Турцию.

25 октября турецкое правительство приступило к исполнению работы по созданию газового хаба. Глава турецкого министерства энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез заявил, что у Турции всегда была цель стать газовым центром и центром торговли.

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