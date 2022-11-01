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Дорожную карту по газовому хабу в Турции планируют представить до конца года
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Дорожную карту по газовому хабу в Турции планируют представить до конца года

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Работа по созданию газового хаба в Турции активизировалась, ожидается, что дорожная карта будет разработана к концу 2022 года. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщило Anadolu.

Газ наметан: каким может быть энергохаб России в Турции
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Агентство отмечает, что Турция продолжает делать шаги по превращению страны в международный центр торговли природным газом.

«Реализовать идею в Анкаре планируют за счет участия в международных энергетических проектах, создания объектов сжиженного природного газа и фактора единственного в регионе рынка по торговле газом. После предложения Москвы создать в Турции газовый хаб по поставкам российского газа на внешние рынки работы в этом направлении активизировались. Составить дорожную карту для реализации намеченной цели в Анкаре планируют уже к концу текущего года», — сообщается в публикации Anadolu.

Накануне президент России Владимир Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом, который можно быстро запустить. Путин добавил, что покупатели газа есть всегда, так как газ — очень востребованный продукт в мире.

О возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки Путин заявил 12 октября. Глава государства заявил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» РФ могла бы переместить в регион Черного моря. Новые маршруты станут главными в поставках российского газа в Европу.

20 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным о создании газового хаба. Он отметил, что Европа может получать газ РФ через Турцию.

25 октября турецкое правительство приступило к исполнению работы по созданию газового хаба. Глава турецкого министерства энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез заявил, что у Турции всегда была цель стать газовым центром и центром торговли.

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