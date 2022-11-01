Президент России Владимир Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом, который можно быстро запустить. Об этом он сообщил журналистам в Сочи 31 октября после трехсторонних переговоров глав России, Армении и Азербайджана.

«Это вполне реалистичный проект и мы довольно быстро сможем это сделать», — заявил он.

Путин добавил, что покупатели газа есть всегда, так как газ — очень востребованный продукт в мире. После реализации турецкого газового хаба появится достаточное количество желающих заключить контракты, отметил российский лидер.

«Я знаю, что потребителей много и желающих приобрести российских газ тоже много. Посмотрим, что будет происходить этой зимой, следующей зимой. Но уверен — контракты будут заключены. В конце концов мы и европейские страны можем использовать как транзитные для поставок в другие регионы мира. Но я не сомневаюсь, что и в Европе найдется немало желающих», — сказал Путин.

По его словам, Россия выбрала Турцию в качестве газового хаба, потому что не может работать напрямую с Евросоюзом (ЕС).

«Почему мы выбрали Турцию в качестве возможного хаба для поставок газа? Мне кажется, понятно, почему мы это предложили. Потому что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно», — отметил президент.

Ранее, 25 октября, турецкое правительство приступило к исполнению работы по созданию газового хаба. Глава турецкого министерства энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез заявил, что у Турции всегда была цель стать газовым центром и центром торговли.

20 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным о создании газового хаба в Турции. Он отметил, что Европа может использовать газ РФ через Турцию.

12 октября президент России Владимир Путин заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки. Глава государства заявил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» РФ могла бы переместить в регион Черного моря. Новые маршруты станут главными в поставках российского газа в Европу.