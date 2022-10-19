Эрдоган заявил о договоренности с Путиным по газовому хабу в Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о создании газового хаба в Турции. Об этом он заявил, выступая на заседании своей партии в парламенте.

«Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным, мы договорились о создании в Турции газового хаба», — сказал Эрдоган, выступление которого транслировалось в Twitter на его странице.

Эрдоган указал на то, что Европа может использовать российский газ через Турцию.

17 октября власти Турции призвали поддержать Анкару в усилиях по созданию международного газового хаба. Как отметил официальный представитель правящей в стране партии Омер Челик, Турция готова к выполнению миссии в вопросе ее превращения в энергетическую базу Европы. По его словам, все сходятся во мнении, что Турция является самой надежной страной для реализации этой инициативы.

Ранее, 16 октября, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о том, что благодаря новому турецкому хабу можно будет перенаправить все выпавшие из-за терактов на «Северных потоках» объемы газа.

14 октября Эрдоган заявил, что Анкара примет все меры для обеспечения безопасности газового хаба, который будет создан в Турции. По словам Эрдогана, международный газовый хаб будет создан в кратчайшие сроки в европейской части страны — Фракии. Он напомнил, что национальный хаб в Турции уже построен.

На Российской энергетической неделе 12 октября Путин заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки. В этот же день турецкие СМИ сообщили, что идея Путина будет рассмотрена 13 октября в ходе его встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.