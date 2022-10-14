Эрдоган заверил в обеспечении безопасности создаваемого в Турции газового хаба

Анкара примет все меры для обеспечения безопасности газового хаба, который будет создан в Турции. Об этом 14 октября заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган телеканалу NTV.

«Будут предприняты все всевозможные шаги в области безопасности, для ее обеспечения будет сделано всё, работа в данном направлении продолжается», — подчеркнул он.

По словам Эрдогана, международный газовый хаб будет создан в кратчайшие сроки в европейской части страны — Фракии. Он напомнил, что национальный хаб в Турции уже построен.

По созданию газового хаба даны поручения министерству энергетики и природных ресурсов страны и соответствующему ведомству с российской стороны. Они будут вести совместную работу, указал турецкий президент.

13 октября президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой в Астане заявил, что маршрут через Турцию является самым надежным для поставок газа в Европу. Тогда же глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что Черное море в настоящий момент является более безопасным по сравнению с другими маршрутом для транзита газа.

Ранее, 12 октября, Путин заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки. Глава государства заявил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» РФ могла бы переместить в регион Черного моря. Новые маршруты станут главными в поставках российского газа в Европу, добавил он.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов сообщил в беседе с «Известиями», что создать хаб технически реально. Однако необходимо иметь газотранспортную инфраструктуру на территории Евросоюза, которая позволяла бы прокачивать эти объемы газа, и намерение Евросоюза покупать голубое топливо.

Идея о создании газового хаба в Турции возникла после того, как 26 сентября была обнаружена утечка газа сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

Несколько европейских стран проводят расследование обстоятельств инцидента и сходятся во мнении о намеренной диверсии. Россию до расследования и материалов дела не допустили, что, как указали в Москве, ставит под сомнение его объективность.