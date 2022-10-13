Миллер назвал Черное море самым безопасным маршрутом для поставок газа

Черное море в настоящий момент является более безопасным по сравнению с другими маршрутом для транзита газа. Об этом заявил 13 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«То, что касается перспектив, без сомнения, Чёрное море в настоящее время является более безопасным маршрутом, чем какие-то другие нам известные маршруты», — сказал Миллер в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане заявил, что маршрут через Турцию является самым надежным для поставок газа в Европу.

Кроме того, 12 октября на «Российской энергетической неделе» Путин заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки.

Вице-премьер России Александр Новак счел идею хаба перспективной, а в разговоре с «Известиями» сообщил, что сроки и объемы проекта будут зависеть от гарантий его эксплуатационной безопасности.

Гендиректор Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с «Известиями» отметил, что создать газовый хаб в Турции реально. Однако, как и Новак, подчеркнул необходимость гарантий, что проект будет эксплуатироваться.

Предложение от Путина прозвучало после диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», в результате которых началась утечка газа. 28 сентября следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами.