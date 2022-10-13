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Новак оценил сроки создания обновленного «Турецкого потока»

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Сроки и объемы строительства обновленного газопровода «Турецкий поток», который намечено сделать новым газовым хабом в Турции, будут зависеть от гарантий его эксплуатационной безопасности. Об этом заявил «Известиям» 13 октября на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане вице-премьер правительства РФ Александр Новак.

«Все зависит от потребностей европейских потребителей и европейских стран. Если будут гарантии эксплуатационной безопасности, то конечно — это направление очень перспективное», — указал вице-премьер.

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Новак на примере газопровода «Южный поток» отметил, что раньше его строительство планировалось в четыре нитки, но было создано только две. Поэтому он также, как «Турецкий поток», еще может быть расширен и возможности для этого есть.

«Поэтому все будет прорабатываться в рамках соответствующих поручений», — заметил член правительства РФ.

Ранее в четверг заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с «Известиями» сообщил, что создать в Турции крупный газовый хаб технически реально.

Эксперт указал на то, что учитывая то, что «Турецкий поток» и «Северный поток – 2» возникли на «обломках» проекта «Южный поток», задача оказывается еще более простой. Поскольку часть инфраструктуры, которая должна была обеспечивать поставки по «Южному потоку», была уже построена, а другая часть введена в эксплуатацию и обеспечивает прокачку по «Турецкому потоку, то третью часть, которая не была достроена, можно просто достроить, сказал он.

По его словам, в течение пары лет можно увеличить газотранспортные мощности, которые будут прокачивать в Турцию не 31,5 млрд куб. м, как сейчас, а 63 млрд куб. м газа.

Ранее в этот день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Астане с российским лидером с большим интересом воспринял инициативу Москвы построить газораспределительный хаб в Турции. Президенты дали поручения профильным ведомствам проработать вопросы по этой теме. Пресс-секретарь указал, что газопровод «Турецкий поток» — единственный надежный маршрут поставок российского газа.

Президент России Владимир Путин 12 октября в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки. Глава государства заявил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, РФ могла бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки природного газа в Европу через Турцию. В то же время вице-премьер Александр Новак счел идею перспективной.

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