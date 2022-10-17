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Турция призвала мировое сообщество поддержать создание нового газового хаба

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Власти Турции призвали поддержать Анкару в усилиях по созданию международного газового хаба. Об этом 17 октября заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

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«Применительно к вопросу создания газового хаба для поставок энергоносителей в Европу наш президент предложил обсудить его соответствующим министерствам и немедленно приступить к работам. Он сказал, что Турция готова к выполнению миссии в вопросе ее превращения в энергетическую базу Европы. Все сходятся во мнении, что Турция является самой надежной страной для реализации этой инициативы, призываем поддержать ее усилия», — рассказал он журналистам по результатам заседания исполкома правящей турецкой партии.

Ранее, 16 октября, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о том, что благодаря новому турецкому хабу можно будет перенаправить все выпавшие из-за терактов на «Северных потоках» объемы газа.

14 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара примет все меры для обеспечения безопасности газового хаба, который будет создан в Турции. По словам Эрдогана, международный газовый хаб будет создан в кратчайшие сроки в европейской части страны — Фракии. Он напомнил, что национальный хаб в Турции уже построен.

12 октября на Российской энергетической неделе президент РФ Владимир Путин заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки. В этот же день турецкие СМИ сообщили, что идея Путина будет рассмотрена 13 октября в ходе его встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.

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