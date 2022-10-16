РФ готова отправить через новый турецкий хаб потерянный на «Северных потоках» газ

Благодаря новому турецкому хабу можно будет перенаправить все выпавшие из-за терактов на «Северных потоках» объемы газа. Об этом заявил 16 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Речь идет о всех тех выпадающих объемах, которые мы потеряли из-за актов международного терроризма на «Северных потоках», поэтому это могут быть значительные объемы», — рассказал Миллер в комментарии каналу «Россия 1».

Говоря о перспективах отправить через будущий хаб все северные объемы, глава «Газпрома» отметил, что «нет ничего невозможного». Он также напомнил, что у российского концерна уже есть опыт подготовки к реализации проекта газопровода «Южный поток», который был затем свернут и позже превратился в «Турецкий поток».

«Поэтому если говорить даже о технической документации проработки трассы, то под «Южный поток» это всё было в свое время уже сделано», — отметил глава Миллер.

14 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара примет все меры для обеспечения безопасности газового хаба, который будет создан в Турции. По словам Эрдогана, международный газовый хаб будет создан в кратчайшие сроки в европейской части страны — Фракии. Он напомнил, что национальный хаб в Турции уже построен.

13 октября Миллер заявил, что Черное море в настоящий момент является более безопасным по сравнению с другими маршрутом для транзита газа.

12 октября на Российской энергетической неделе президент РФ Владимир Путин заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки. Глава государства заявил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» РФ могла бы переместить в регион Черного моря. Новые маршруты станут главными в поставках российского газа в Европу, добавил он.

Тогда же вице-премьер России Александр Новак счел идею хаба перспективной, а в разговоре с «Известиями» сообщил, что сроки и объемы проекта будут зависеть от гарантий его эксплуатационной безопасности.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов сообщил в беседе с «Известиями», что создать хаб технически реально. Однако необходимо иметь газотранспортную инфраструктуру на территории Евросоюза, которая позволяла бы прокачивать эти объемы газа, и намерение Евросоюза покупать голубое топливо. Учитывая то, что «Турецкий поток» и «Северный поток – 2» возникли на «обломках» проекта «Южный поток», задача построить новый хаб оказывается еще более простой, указал Фролов.

Предложение от Путина прозвучало после диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», в результате которых началась утечка газа. 28 сентября следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами.