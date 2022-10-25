Турция приступила к выполнению своей части работы по созданию газового хаба

Глава турецкого министерства энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез заявил о достижении принципиального соглашения с российской стороной о создании в Турции газового хаба, турецкое правительство приступило к исполнению работы со своей стороны.

«Сначала мы рассмотрим нашу часть работы. Мы начали это. Друзья работают в Botaş, Epiaş. У нас всегда была цель стать газовым центром и центром торговли. В принципе, достигнуто соглашение относительно переговоров. Сначала нам нужно закончить работы на нашей стороне», — отметил Донмёз в беседе с журналистами 25 октября.

21 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в инициативе о создании газового хаба заинтересованы как Россия, так и Турция. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что все нюансы, касающиеся хаба, будут прорабатываться. Для этого должны быть определены и продавцы, и покупатели.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным о создании газового хаба в Турции. Он отметил, что Европа может использовать газ РФ через Турцию.

17 октября турецкие власти призвали поддержать Анкару в создании международного газового хаба. Как отметил официальный представитель правящей в стране партии Омер Челик, Турция готова к выполнению миссии в вопросе ее превращения в энергетическую базу Европы. По его словам, все сходятся во мнении, что Турция является самой надежной страной для реализации этой инициативы.

До этого, 16 октября, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о том, что благодаря новому турецкому хабу можно будет перенаправить все выпавшие из-за терактов на «Северных потоках» объемы газа.

14 октября Эрдоган сказал, что Анкара примет все меры для обеспечения безопасности газового хаба. По словам президента Турции, международный газовый хаб будет создан в кратчайшие сроки в европейской части страны — Фракии. Он напомнил, что национальный хаб в Турции уже построен.

На Российской энергетической неделе 12 октября российский лидер заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки.