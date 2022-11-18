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Путин и Эрдоган по телефону обсудили создание в Турции крупного газового хаба

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили инициативу создания на территории Турции крупного газового хаба. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

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«Особое внимание уделено перспективам реализации выдвинутой президентом России в октябре и поддержанной Реджепом Тайипом Эрдоганом инициативы создания на территории Турции крупного газового хаба», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Там добавили, что лидеры подробно обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях. Была отмечена положительная динамика торгово-экономических связей, планомерное продвижение значимых совместных проектов, в том числе в атомной энергетике.

Путин и Эрдоган также условились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.

3 ноября представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что сотрудничество России и Турции по газовому хабу рассчитано на долгосрочную перспективу и не имеет связи с ситуацией вокруг Украины. По его словам, если одного азербайджанского газа может быть недостаточно, то необходимо увеличить мощности. Он отметил, что турецкая энергетическая инфраструктура хорошо подходит для использования этой мощности.

О возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки Путин заявил 12 октября. Он отметил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» РФ могла бы переместить в регион Черного моря. Новые маршруты станут главными в поставках российского газа в Европу.

Ранее, 2 ноября, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что работа России и Турции над созданием газового хаба, который может появиться во Фракии, продолжается. После встречи турецкого лидера с Владимиром Путиным, посвященной этому вопросу, проводится комплексная работа.

1 ноября стало известно, что работа по созданию газового хаба активизировалась и дорожная карта будет разработана к концу 2022 года.

В тот же день Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом, который можно быстро запустить. Он добавил, что покупатели газа есть всегда, так как газ — очень востребованный продукт в мире.

25 октября турецкое правительство приступило к исполнению работы по созданию газового хаба. Глава турецкого министерства энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез заявил, что у Турции всегда была цель стать газовым центром и центром торговли.

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