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Турция запланировала получить скидку более чем в 25% на российский газ

Bloomberg: Турция хочет договориться о 25-процентной скидке на российский газ
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Турецкая сторона на предстоящих переговорах в Анкаре намерена обсудить с российской делегацией получение скидки более чем в 25% на поставляемый из РФ газ. Об этом 8 декабря сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди высокопоставленных турецких чиновников.

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Как отмечает автор материала, Турция хочет таким образом ослабить давление на свою национальную валюту — лиру, которая в текущем году показала себя как одна из худших мировых валют.

Кроме того, получение скидки на российский газ поможет турецким властям избежать повышения цен на энергоносители в преддверии президентских выборов в следующем году и повысит рейтинг действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Турция хочет, чтобы скидка применялась к платежам в 2023 году и некоторым предыдущим платежам, сделанным в 2022 году, ретроспективно. <…> Если Турция не сможет обеспечить скидку на желаемом уровне, то она будет добиваться отсрочки платежей предпочтительно до 2024 года», — цитирует «Газета.Ru» источников агентства.

Ранее, 4 декабря, Эрдоган заявил о том, что республика ведет подготовительные работы для созданию хаба, через который в Европу будет поставляться природный газ.

До этого, 18 ноября, президент РФ Владимир Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили инициативу создания на территории Турции крупного газового хаба. Отмечается, что лидеры подробно обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях. Были отмечены положительная динамика торгово-экономических связей, планомерное продвижение значимых совместных проектов, в том числе в атомной энергетике.

1 ноября Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом, который можно быстро запустить. Путин добавил, что покупатели газа есть всегда, так как газ — очень востребованный продукт в мире. После реализации турецкого газового хаба появится достаточное количество желающих заключить контракты, отметил российский лидер.

О возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки Путин заявил 12 октября. Он отметил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» РФ могла бы переместить в регион Черного моря. Новые маршруты станут главными в поставках российского газа в Европу.

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