Эрдоган сообщил о планах Турции стать центром ценообразования на газ

Турция планирует стать глобальным центром ценообразования на газ. С такой позицией 16 декабря выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы провели переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным [по вопросу создания на турецкой территории газового хаба]. Фракия (европейская часть Турции. — Ред.) станет энергетическим центром. Наша цель — превратить в кратчайшие сроки Турцию в глобальный центр ценообразования на газ», — сказал он в ходе церемонии введения в эксплуатацию новых мощностей подземного газохранилища Силиври в районе Стамбула.

Эрдоган также указал на то, что газохранилище Силиври является крупнейшим в Европе.

13 декабря министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил о том, что «Турецкий поток» используется на 100% своей мощности.

До этого, 10 декабря, глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе рабочего визита в Турцию заявил о том, что главным итогом его рабочей поездки стало обсуждение проекта газового хаба в стране.

4 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что республика ведет подготовительные работы по созданию хаба, через который в Европу будет поставляться природный газ.

18 ноября Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили инициативу создания на территории Турции крупного газового хаба. Лидеры подробно обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях.

В октябре Путин в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб. Глава государства сообщил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, РФ могла бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основные маршруты поставки природного газа в Европу через Турцию.

Уже 15 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что электронную площадку газового хаба, где будет определяться цена для Европы, можно создать в ближайшие месяцы. Кроме того, глава государства отметил, что Россия будет развивать портовые и трубопроводные системы в Азии и намерена увеличить поставки газа на Восток к 2030 году до 88 млрд куб. м.