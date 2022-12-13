В Турции сообщили о работе на полную мощность «Турецкого потока»
«Турецкий поток» используется на 100% своей мощности, рассказал 13 декабря министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, его слова приводит газета Sabah.
«Турецкий поток» работает почти на полную мощность, и между контрактной мощностью и мощностью трубы нет большой разницы», — отметил он.
Ранее, 9 декабря, глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе рабочего визита в Турцию обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом поставки газа РФ в эту страну. Стороны обсудили поставки газа турецким потребителям и перспективы создания в Турции газового хаба.
До этого, 8 декабря, появилась информация о том, что Турция намерена обсудить с российской стороной скидку более чем в 25% на газ из РФ. По мнению аналитиков, Анкара хочет таким образом ослабить давление на свою национальную валюту — лиру, которая в текущем году показала себя как одна из худших мировых валют.
4 ноября представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о том, что в республике допустили возможность строительства еще одного трубопровода для усиления «Турецкого потока» в рамках создания в стране газового хаба. Представитель турецкого президента подчеркнул, что, если это произойдет, Турция станет не просто страной — транзитером газа, она станет центром, где определяются рынок газа и газовые поставки.
1 ноября стало известно, что работа по созданию газового хаба активизировалась и дорожная карта будет разработана к концу 2022 года.
В октябре президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб. Глава государства сообщил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, РФ могла бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основные маршруты поставки природного газа в Европу через Турцию.