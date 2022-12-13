Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ заявило о распространении в Канаде фейков о действиях Москвы
Армия
Пушилин заявил о скором освобождении Марьинки
Мир
Приговорившая Бута судья заявила о поддержке обмена Уилана на Винника
Общество
Подрыв моста под Мелитополем не затронул сухопутный коридор с Крымом
Общество
К Новому году спрос на икру в России вырос в три раза
Мир
Global Times заявила о подрыве доверия к Западу после признания Меркель
Политика
Косачев указал на проявление чувства самосохранения у Германии и Франции
Спорт
Усик и Дюбуа поборются за титул чемпиона мира в супертяжелом весе
Мир
В ЛНР сообщили о саботаже ВСУ приказов о контрнаступлении под Артемовском
Происшествия
Мэр Горловки сообщил об ударе ВСУ по химзаводу «Стирол»
Происшествия
Пожар вспыхнул на территории завода «Звезда» в Санкт-Петербурге
Армия
В ЛНР сообщили об обстреле подразделениями ВСУ позиций друг друга

В Турции сообщили о работе на полную мощность «Турецкого потока»

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Турецкий поток» используется на 100% своей мощности, рассказал 13 декабря министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, его слова приводит газета Sabah.

Газ наметан: каким может быть энергохаб России в Турции
Путин предложил альтернативу «Северным потокам», рассказал о возможности восстановления взорванных трубопроводов и прокомментировал цены на газ

«Турецкий поток» работает почти на полную мощность, и между контрактной мощностью и мощностью трубы нет большой разницы», — отметил он.

Ранее, 9 декабря, глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе рабочего визита в Турцию обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом поставки газа РФ в эту страну. Стороны обсудили поставки газа турецким потребителям и перспективы создания в Турции газового хаба.

До этого, 8 декабря, появилась информация о том, что Турция намерена обсудить с российской стороной скидку более чем в 25% на газ из РФ. По мнению аналитиков, Анкара хочет таким образом ослабить давление на свою национальную валюту — лиру, которая в текущем году показала себя как одна из худших мировых валют.

4 ноября представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о том, что в республике допустили возможность строительства еще одного трубопровода для усиления «Турецкого потока» в рамках создания в стране газового хаба. Представитель турецкого президента подчеркнул, что, если это произойдет, Турция станет не просто страной — транзитером газа, она станет центром, где определяются рынок газа и газовые поставки.

1 ноября стало известно, что работа по созданию газового хаба активизировалась и дорожная карта будет разработана к концу 2022 года.

В октябре президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб. Глава государства сообщил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, РФ могла бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основные маршруты поставки природного газа в Европу через Турцию.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022