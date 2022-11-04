В Турции могут построить еще один трубопровод помимо «Турецкого потока»

В Турции допустили возможность строительства еще одного трубопровода для усиления «Турецкого потока» в рамках создания в стране газового хаба. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, его слова 4 ноября приводит телеканал Haberturk.

По словам Калына, предложение президента России Владимира Путина по строительству в Турции газового хаба говорит о том, что он видит перспективы формирования в этой части мира новой энергетическая карты. Турция, в свою очередь, является наиболее естественным географическим местом для этого.

«Сейчас существует «Турецкий поток», его можно еще немного усилить и сделать еще один трубопровод, и тогда может возникнуть совершенно новая энергетическая карта с востока на запад, с севера на юг. Это не является невозможным. Подумайте об этом с перспективой на ближайшие 5–10 лет», — отметил Калын.

Представитель турецкого президента подчеркнул, что если это произойдет, Турция станет не просто страной — транзитером газа, она станет центром, где определяется рынок газа и газовые поставки.

Накануне Калын заявил, что сотрудничество России и Турции по газовому хабу рассчитано на долгосрочную перспективу и не имеет связи с ситуацией вокруг Украины. По его словам, если одного азербайджанского газа может быть недостаточно, то необходимо увеличить мощности. Он отметил, что турецкая энергетическая инфраструктура хорошо подходит для использования этой мощности.

О возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки Путин заявил 12 октября. Он отметил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» РФ могла бы переместить в регион Черного моря. Новые маршруты станут главными в поставках российского газа в Европу.

Ранее, 2 ноября, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что работа России и Турции над созданием газового хаба, который может появиться во Фракии, продолжается. После встречи турецкого лидера с Владимиром Путиным, посвященной этому вопросу, проводится комплексная работа.

1 ноября стало известно, что работа по созданию газового хаба активизировалась и дорожная карта будет разработана к концу 2022 года.

В тот же день Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом, который можно быстро запустить. Он добавил, что покупатели газа есть всегда, так как газ — очень востребованный продукт в мире.

25 октября турецкое правительство приступило к исполнению работы по созданию газового хаба. Глава турецкого министерства энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез заявил, что у Турции всегда была цель стать газовым центром и центром торговли.