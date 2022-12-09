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Миллер обсудил с Эрдоганом поставки российского газа в Турцию

Глава «Газпрома» Миллер обсудил с турецким лидером Эрдоганом поставки газа в страну
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе рабочего визита в Турцию обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом поставки газа РФ в эту страну. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщается в Telegram-канале российской компании.

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«В рамках визита в Стамбуле состоялась встреча Алексея Миллера и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с участием министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатиха Донмеза», — отметила российская сторона.

Стороны обсудили поставки газа турецким потребителям и перспективы создания в Турции газового хаба.

Как 8 декабря сообщило агентство Bloomberg, турецкая сторона планировала обсудить с российской делегацией скидку более чем в 25% на поставляемый из РФ газ. По мнению аналитиков, Анкара хочет таким образом ослабить давление на свою национальную валюту — лиру, которая в текущем году показала себя как одна из худших мировых валют.

Ранее, 4 декабря, Эрдоган заявил о том, что республика ведет подготовительные работы по созданию хаба, через который в Европу будет поставляться природный газ.

До этого, 18 ноября, президент РФ Владимир Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили инициативу создания на территории Турции крупного газового хаба. Лидеры подробно обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях.

В октябре Путин в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб. Глава государства сообщил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, РФ могла бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основные маршруты поставки природного газа в Европу через Турцию.

Вице-премьер РФ Александр Новак счел идею перспективной. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез отметил, что предложение может быть реализовано.

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