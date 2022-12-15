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Путин заявил о возможности создания электронной площадки для определения цены на газ для ЕС

Путин: электронную площадку газового хаба можно создать в ближайшие месяцы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин 15 декабря заявил, что электронную площадку газового хаба, где будет определяться цена для Европы, можно создать в ближайшие месяцы.

«Если говорить о создании электронной площадки, то это можно сделать в течение ближайших месяцев. И именно там, в значительной степени, будем определять конечную цену для наших европейских потребителей, потому что то, что они натворили на своих площадках — это безумие», — отметил президент на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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Кроме того, глава государства заявил, что Россия будет развивать портовые и трубопроводные системы в Азии, и намерена увеличить поставки газа на восток к 2030 году до 88 млрд куб. м.

«Реализация таких проектов, как Ковыктинское месторождение, «Сила Сибири 2», «Дальневосточный маршрут» позволит уже к 2025 году увеличить поставки газа на Восток до 48 миллиардов кубометров, а к 2030 — до 88 миллиардов», — сказал.

Также Путин сообщил, что Россия увеличит поставки сжиженного природного газа (СПГ) на 70 млрд куб. м

В октябре Путин в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб. Вице-премьер России Александр Новак счел идею перспективной.

В ноябре Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом, который можно быстро запустить. Он добавил, что покупатели газа есть всегда, так как газ — очень востребованный продукт в мире.

В начале декабря резидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что республика ведет подготовительные работы по созданию хаба, через который в Европу будет поставляться природный газ.

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