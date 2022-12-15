Путин заявил о возможности создания электронной площадки для определения цены на газ для ЕС

Президент России Владимир Путин 15 декабря заявил, что электронную площадку газового хаба, где будет определяться цена для Европы, можно создать в ближайшие месяцы.

«Если говорить о создании электронной площадки, то это можно сделать в течение ближайших месяцев. И именно там, в значительной степени, будем определять конечную цену для наших европейских потребителей, потому что то, что они натворили на своих площадках — это безумие», — отметил президент на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Кроме того, глава государства заявил, что Россия будет развивать портовые и трубопроводные системы в Азии, и намерена увеличить поставки газа на восток к 2030 году до 88 млрд куб. м.

«Реализация таких проектов, как Ковыктинское месторождение, «Сила Сибири 2», «Дальневосточный маршрут» позволит уже к 2025 году увеличить поставки газа на Восток до 48 миллиардов кубометров, а к 2030 — до 88 миллиардов», — сказал.

Также Путин сообщил, что Россия увеличит поставки сжиженного природного газа (СПГ) на 70 млрд куб. м

В октябре Путин в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб. Вице-премьер России Александр Новак счел идею перспективной.

В ноябре Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом, который можно быстро запустить. Он добавил, что покупатели газа есть всегда, так как газ — очень востребованный продукт в мире.

В начале декабря резидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что республика ведет подготовительные работы по созданию хаба, через который в Европу будет поставляться природный газ.