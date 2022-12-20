Лучше поздно, чем никогда: Брюссель попытался примирить Турцию и Грецию

В Брюсселе прошли тайные переговоры директора дипломатического офиса премьер-министра Греции Анны-Марии Бура с представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном. Встреча состоялась в присутствии советника канцлера Германии, бывшего посла ФРГ в Греции Йенса Плетнера. Афины и Анкара уже оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. В этот раз Евросоюз решил вмешаться. Однако, как считают опрошенные «Известиями» эксперты, сделать это нужно было гораздо раньше.

Закулисные переговоры

«Греция и Турция продолжают закулисные встречи при посредничестве немцев, чтобы снизить напряженность в двусторонних отношениях», — сообщил греческий портал newsbreak.gr. Ранее заседание с участием Берлина, Афин и Анкары проходило в 2020 году.

Журналисты отмечают, что беседа директора дипломатического офиса премьер-министра Греции Анны-Марии Бура с представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном состоялась, несмотря на стремительный рост напряженности и взаимных угроз. Переговоры проходили в офисе немецкой делегации в ЕС без предварительных условий, с открытой повесткой дня, чтобы «у каждой из сторон была возможность изучить намерения других участников».

Лучше поздно, чем никогда Фото: Global Look Press/dpa/Socrates Baltagiannis

Как пишет издание, греки возмущены не только тем, что премьер-министр Кириакос Мицотакис «настаивает на тайных переговорах», но и тем, что никто не знает ни повестку дня, ни вопросы, которые ставит Анкара, ни ответы, которые на них дают Афины.

Не раз балансировали на грани войны

Многолетнее соперничество Турции и Греции продолжается уже давно. Стороны не раз оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Так, по итогам Лозаннского мирного договора, заключенного в 1923 году, Турецкая Республика лишилась всех островов в Эгейском море за исключением Гекчеада и Бозджаада.

Тем временем Греция получила не только практически все острова, но и право контролировать большую часть морских вод и воздушного пространства рядом с Турцией. Впоследствии Эрдоган прокомментировал это так: «Мы отдали Греции острова в Эгейском море, крик с которых слышен на нашем берегу. Там есть наши святыни и наши мечети. Мы до сих пор боремся за шельф. Эти проблемы возникли из-за тех, кто сидел за столом в Лозанне и не смог защитить наши права».

Последующие споры вынудили страны балансировать на грани войны. Только за последнее время такое случалось трижды, прокомментировал министр нацобороны Греции Никос Панайотопулос.

Лучше поздно, чем никогда Военно-морские операторы на главной палубе корабля поддержки ВМС Германии «Бонн» в Эгейском море у побережья Турции 20 апреля 2016 года. «Бонн» являлся частью военно-морского присутствия НАТО в Эгейском море, предназначенного для наблюдения и мониторинга Турции и Греции Фото: ТАСС/dpa/John Macdougall

В 1974 году Турция вторглась на Кипр, что привело к созданию на севере острова Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), непризнанной мировым сообществом и зависящей от Анкары.

Через восемь лет после этого Греция, не предупредив Анкару, решила расширить морскую и воздушную зону влияния вокруг своих территорий на 12 морских миль. Неудивительно, что турецкие власти такое решение не поддержали бы — республика могла лишиться выхода к Эгейскому морю, а также потерять право на шельфовую разведку.

В 1995 году турецкие власти предупредили Афины, что если они увеличат свои территориальные воды в Эгейском море, Анкара посчитает это нарушением своего суверенитета и формальным поводом для объявления войны.

Впоследствии Турция через ТРСК стала претендовать на долю газовых месторождений, обнаруженных около южного побережья острова.

Осенью 2019 года противоречия возникли из-за меморандумов о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам, подписанных президентом Турции Реджепом Эрдоганом и главой правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем, который в тот момент контролировал лишь часть страны. Впоследствии Анкара опубликовала карту морских зон, согласно которой Турции отошла большая часть вод, которые Афины считали своей исключительной экономической зоной. На следующий год турки провели сейсмические исследования в районе восточного Средиземноморья.

В августе этого года произошел очередной конфликт между странами. Как сообщили турецкие власти, во время выполнения миссии Североатлантического альянса греческие военные преследовали турецкие истребители в Эгейском море. Через несколько дней инцидент повторился. В Анкаре заявили, что Афины использовали ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16. В Греции эту информацию опровергли.

После этого турецкий лидер предупредил, что в случае повторения провокаций «турки могут прийти внезапно ночью». «Думаю, отныне в Афинах будут анализировать будущие шаги в отношениях с Турцией. В противном случае в любой момент может быть нанесен удар», — пригрозил Эрдоган.

В Греции назвали неприемлемыми угрозы со стороны Анкары, а также отметили, что кризис в отношениях с соседней страной постоянно обостряется.

В последние месяцы Турция неоднократно обвиняла Грецию в наращивании оружейных арсеналов на греческих островах Эгейского моря, недалеко от береговой линии республики. Вначале глава МИДа Мевлют Чавушоглу предупреждал греческие власти о возможности «предпринять необходимые шаги» в случае дальнейшей милитаризации Эгейского моря. На днях президент Эрдоган публично намекнул, что может направить баллистические ракеты малой дальности «Тайфун» на греческую столицу, если Афины «не будут сохранять спокойствие» и не изменят курс на расширение своих оружейных арсеналов.

Приведет к расколу альянса

То, что отношения накалены до предела, почувствовали и на Западе. В октябре издание The New York Times (NYT) предсказывало, что «конфликт между Турцией и Грецией может привести к расколу в НАТО». «В условиях высокой инфляции и падения курса лиры турецкие военные могут внезапно появиться ночью в Греции», — говорилось в публикации.

Лучше поздно, чем никогда Фото: Global Look Press/Xinhua

В частности, отмечалось, что на такие шаги турецкий лидер мог пойти перед выборами, которые состоятся в следующем году, поскольку «сталкивается с растущими политическими и экономическими трудностями».

В статье также сообщалось, что ряд дипломатов и экспертов «допускает войну» между Анкарой и Афинами. Схожую точку зрения высказывала и обозреватель немецкого издания Die Welt Каролина Дрютен. По ее словам, внутри Североатлантического альянса «зреет настоящая война» между Грецией и Турцией.

Поздно спохватились

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева отмечает, что конфликт в отношениях Анкары и Афин продолжается довольно давно.

— Это в первую очередь территориальные споры за острова в Эгейском море, а также ряд противоречий по кипрскому вопросу. При этом и Анкара, и Афины являются членами Североатлантического альянса. Более того, Греция еще и член Евросоюза. Такие острые противоречия, которые в последнее время возникли между странами, не могут не волновать европейское сообщество, которое не готово к очередному витку напряженности в Средиземноморье и тем более к военным действиям между странами, — пояснила специалист.

По словам эксперта, о возможности того, что конфликт может перейти в более острую фазу, говорят как греческие, так и турецкие специалисты.

— Довольно интересно, что данную попытку примирить две стороны предприняли именно в Брюсселе. Насколько полезной была эта встреча, вопрос спорный, потому что Турция уже давно не воспринимает Евросоюз как структуру, к мнению которой надо прислушиваться. К тому же у Анкары остается своего рода обида на Европу за ее незавершенное вступление в ряды членов ЕС и по ряду других вопросов, — указала собеседница.

Сбитнева отмечает, что в последнее время ситуация изменилась.

— Турция демонстрирует свою независимость, в том числе путем предъявления разного рода претензий и ультиматумов Греции, которая в отличие от Анкары остается частью Европейского союза. Предпринимать попытки в решении подобного рода проблем со стороны ЕС необходимо было раньше, а не когда ситуация доведена до предела и европейское влияние на Турцию фактически сошло на нет. Анкара согласилась на эту встречу, но, скорее всего, это формальный шаг, нельзя гарантировать, что за этими переговорами последует нормализация отношений, — резюмировала в беседе с «Известиями» научный сотрудник.

Доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков обращает внимание, что в последнее время канцлер Германии Олаф Шольц, по инициативе которого прошли переговоры с участием турецкой и греческой сторон, выступал с противоречивыми заявлениями.

— Он то заявляет о дальнейших поставках вооружения Киеву, то пускается в рассуждения о необходимости сохранения мира. Недавно заявил, что «несмотря на серьезные разногласия, важно не позволить нити переговоров с Россией оборваться». В Европе, видимо, пока обрываются одни нити, решили попытаться связать другие. Правда, уже тоже давно оборванные, — полагает тюрколог.

Лучше поздно, чем никогда Олаф Шольц и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис Фото: ТАСС/Zuma

Политолог обратил внимание на то, что страны — члены НАТО Греция и Турция конфликтуют уже давно.