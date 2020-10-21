Остров разъединения: Северный Кипр обзавелся новым президентом

Новым лидером самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) стал Эрсин Татар. Его кандидатуру националиста активно поддерживали в Турции — в частности, лично президент Реджеп Тайип Эрдоган. Политик-националист выступает против воссоединения греческой и турецкой частей острова. При этом он все-таки согласился встретиться с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. О том, следует ли ждать объединения острова, — в материале «Известий».

Ставленник Эрдогана

«Для меня важно работать на благо Турецкой Республики Северного Кипра и северных киприотов», — заявил Эрсин Татар сразу после того, как стало ясно, что он победил на выборах и станет пятым президентом ТРСК. За него отдали голоса 51,74% избирателей. Его главный оппонент, действующий глава ТРСК Мустафа Акынджи, набрал 48,26% голосов.

Кандидатуру Татара активно поддерживали турецкие власти, в том числе лично президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он первым поздравил Эрсина Татара с победой на выборах. «Турция продолжит прилагать всевозможные усилия для защиты прав турецкого народа Кипра», — написал он в своем Twitter.

Связь избранного президента ТРСК с Турцией очень крепкая, он прожил в стране около 10 лет, возглавлял Стамбульскую ассоциацию турок-киприотов. Около 20 лет назад он вернулся на Кипр, через 10 лет избрался в парламент, а также вошел в правительство. Полтора года назад он стал премьер-министром Турецкой Республики Северного Кипра.

Остров разъединения4 Кипрско-турецкий политик Эрсин Татар празднует свою победу на выборах в контролируемой Турцией северной Никосии, 18 октября 2020 года Фото: REUTERS/Harun Ucar

«Для турецкого Кипра закончился очень утомительный период. Мустафа Акынджи только и делал, что проявлял сочувствие к грекам-киприотам. Именно он на всех переговорах шел им на уступки по всем принципиально важным для турок-киприотов вопросам, не чувствуя необходимости при этом консультироваться ни с правительством и парламентом ТРСК, ни с Анкарой. Именно он заявил, что Турции необязательно быть страной-гарантом и ее можно заменить другими международными силами», — отреагировал турецкий политолог Юсуф Канлы .

Татар неоднократно заявлял, что хотел бы сесть за стол переговоров и «положить конец кипрской проблеме» и что вместе с этим будут развиваться отношения Анкары и Афин. При этом он подчеркивал, что если Никосия и Афины и дальше будут отказываться идти на компромиссы, то турки-киприоты «продолжат свою борьбу». Акынджи выступал за идею федерации на Кипре, Татар поддерживает идею сосуществования двух суверенных государств, не исключая возможность создания конфедерации.

По разные стороны острова

Отношения Греции и Турции всегда были довольно напряженными: с того момента, как османы завоевали Константинополь в 1453 году, и вплоть до провозглашения своей независимости в 1830-м Греция находилась под тяжелой рукой султанов. После этого страны постоянно и с переменным успехом воевали друг с другом. Что касается Кипра, то на острове турки и греки живут бок о бок свыше четырех веков, практически не смешиваясь. После того как в 1915 году остров стал британской колонией, отношения не изменились — ситуация осложнилась значительно позже, через 45 лет.

Кипр тогда стал независимым, а гарантом соблюдения прав живущих на острове турецкой и греческой общин стали Лондон, Анкара и Афины. Турки — они составляли порядка 18% населения острова — получили треть мест в органах власти. Однако греки-киприоты потребовали энозиса — воссоединения острова с Грецией и вытеснили турок со всех правительственных постов. Начались жесткие столкновения.

Остров разъединения3 Приграничная зона между ТРСК и Республикой Кипр Фото: ТАСС/Pacific Press via ZUMA Wire/Dominic Dudley

Турки-киприоты решили образовать собственный орган самоуправления — Временную турецкую администрацию и отказались признавать законы, принятые греческой стороной. Ситуация накалилась еще больше в 1974 году, когда к власти в результате переворота пришли греческие националисты. Тогда Турция ввела войска, сославшись на положение договора 1960 года. Хотя путч удалось подавить и к власти вернулся президент-архиепископ Макариос, при котором обе общины нормально сосуществовали, было уже поздно. Турецкие войска заняли 37% всей территории острова, образовав кипро-турецкое федеративное государство.

Изначально планировалось, что стороны заключат мирное соглашение и в результате появится федеративная республика, в которой бы гарантировались интересы как греческой, так и турецкой общин. Но греки-киприоты и турки-киприоты так и не смогли договориться. Тогда на севере острова турецкая община объявила о создании Турецкой Республики Северного Кипра. Из всего международного сообщества ее признает только Турция.

Сам остров разделен так называемой зеленой линией, на которой находится контингент вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК). Его мандат продлевают ежегодно. Решить кипрский вопрос пытались неоднократно. Реальный шанс стать федеративным государством был в 2004 году. Занимавший тогда пост генсека ООН Кофи Аннан предложил план по созданию Объединенной Кипрской Республики, которая бы состояла из двух автономных частей. Предполагалось, что во главе государства будут стоять четыре грека и два турка, греческих беженцев планировали вернуть в места проживания, а турецкую часть острова — урезать на четверть. На референдуме большая часть турок-киприотов поддержали этот план, стремясь выйти из экономической и политической изоляции. Но греки-киприоты отвергли план, посчитав его «слишком протурецким» — он предполагал, что на Кипре останутся ВС Турции, которые получат ряд полномочий.

Остров разъединения2 Демонстрация в поддержку ТРСК в Северной Никосии, 2006 год

Брюссель решил отблагодарить турок-киприотов за готовность принять план Аннана: отсталой северной части острова разрешили беспошлинно экспортировать в Европу фрукты и овощи, с общины сняли экономическое эмбарго, а также выделили ей несколько сотен миллионов евро финансовой помощи. Греки-киприоты получили куда более щедрый подарок — в 2004 году Республику Кипр приняли в ЕС.

Провал референдума еще больше охладил отношения между общинами. Все остальные инициативы международного сообщества по решению кипрской проблемы терпели крах. Наиболее серьезная попытка урегулировать конфликт была предпринята в 2017 году. Под эгидой ООН на швейцарском курорте Кран-Монтана прошли последние переговоры сторон. Но и они ни к чему серьезному не привели. Планировалось, что после выборов президента в ТРСК стороны вновь попытаются решить кипрский вопрос.

Ресурсы раздора

На следующий день после избрания Татара президент Кипра Никос Анастасиадис поздравил его с победой, а также предложил как можно скорее встретиться. Избранный лидер ТРСК приглашение принял. Встречу будет организовывать представительство ООН в Никосии. Анастасиадис также уверял турецких киприотов, что готов предпринять новую попытку урегулировать кипрский кризис. В основу переговоров, как отметил президент Кипра, должна лечь резолюция Совбеза ООН, согласно которой на острове предполагается создание двухобщинной федерации.

При этом Татар сразу дал понять, что принципы, на которые ориентировался Акынджи, во время его правления работать точно не будут. Он будет ориентироваться в принятии внешнеполитических решений на Анкару. «Никто никогда не разрушит наши связи с Турцией», — заявил новоизбранный президент.

Впрочем, ведущая роль в урегулировании кипрской проблемы и так принадлежит Афинам и Анкаре. Перед выборами Татар летал в турецкую столицу на встречу с Эрдоганом. Там политики выступили на совместной пресс-конференции, где сделали неожиданное заявление, которое потрясло мировое сообщество. Они пообещали открыть для публики доступ к курорту-призраку Вароша в Фамагусте. Церемония открытия состоялась 8 октября. Это противоречит принятой в 1984 году резолюции Совбеза ООН, согласно которой этот район должен быть незаселенным до тех пор, пока туда не вернутся греки-киприоты, бежавшие из Фамагусты в 1974 году, после того как город оккупировали турецкие войска. Заявление Эрдогана и Татара вызвало гнев международного сообщества.

Остров разъединения1 Премьер-министр ТРСКЭрсин Татар и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции в Турции, 6 октября 2020 года Фото: REUTERS/Presidential Press Office

Ситуацию осложняют претензии Турции и, соответственно, ТРСК на шельфовые газовые месторождения в восточной части Средиземного моря, в акватории между островами Кипр и Крит. Евросоюз в этом вопросе на стороне Греции и Республики Кипр. В середине июля прошлого года Брюссель одобрил пакет санкций в отношении Анкары из-за бурения шельфа у острова. Турция обижается, но разведывательные работы не прекращает. В Анкаре заявляют, что Республика Кипр не имеет права добывать полезные ископаемые в одностороннем порядке, а выгоды от добычи углеводородов должны быть разделены с Северным Кипром.

В июле этого года Турция объявила, что посылает свое сейсморазведочное исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении военных кораблей в акваторию греческого острова Кастелоризо в Восточном Средиземноморье. В ответ Греция направила туда же свой военный корабль. Противостояние вылилось в столкновение двух боевых кораблей, но вскоре завершилось при вмешательстве Франции. Неделю назад Анкара вновь отправила Oruc Reis для работы в районе Кастелоризо.

«На сговорчивость Турции рассчитывать не приходится»

Как считает турецкий политолог Юсуф Канлы, для того чтобы добиться прорыва на переговорах, необходимо «изменить их цель и модальность». «Татар во время своей избирательной кампании заявлял, что готов вести переговоры с греками-киприотами о создании двух государств. Настоящим прорывом было бы решение принять в Евросоюз обе страны, а не только южную часть Кипра, а Турции в общении с Турецкой республикой Северного Кипра предоставить четыре свободы, которые есть у стран-членов Евросоюза: свободу движения товаров, лиц, услуг и капитала», — полагает эксперт.

Остров разъединения5 Эрсин Татар во время открытия для туристов вопреки резолюции Совбеза ООН квартала Вароша, закрытого после разделения Кипра в 1974 году, 8 октября 2020 года Фото: REUTERS/Harun Ucar