«Связи между нашими странами полностью разрушены греческой стороной»

Двусторонние связи Москвы и Афин практически полностью разрушены греческой стороной , заморожено даже культурное сотрудничество. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов . Он также отметил: в 2022-м российских туристов в стране даже меньше, чем в пандемийном 2020-м, — 15 тыс. человек за полгода. Некоторые отрасли экономики Греции, завязанные на российских путешественниках — например, меховая отрасль, — «лежат в руинах» , они лишились 90% клиентов. Ситуация с безопасностью для россиян сейчас улучшилась, но гражданам РФ по-прежнему нужно соблюдать осторожность , уточнил дипломат. По его словам, диалога о восстановлении авиасообщения с Грецией пока не ведется.

«Поставки газа увеличились почти в четыре раза»

— Агентство Reuters сообщило, что Греция в этом году сократила импорт российского газа более чем на 50% за счет увеличения поставок от других производителей на свой единственный терминал СПГ. Так ли это на самом деле? На каком уровне сейчас поставки газа в Грецию?

— По данным российской таможенной статистики, природный газ составляет примерно 40% от нашего совокупного экспорта в Грецию. Исходя из наших оценок, за восемь месяцев этого года физический объем газовых поставок действительно сократился, но не на 50%, а на 10%. В стоимостном же эквиваленте поставки газа и вовсе увеличились почти в четыре раза — с $540 млн до $2 млрд .

— Долгое время Греция и Кипр не поддерживали введение ценового потолка для российской нефти. Однако в итоге согласились с предложением ЕС. Было ли это решение принято под давлением Запада? Продолжит ли РФ поставлять газ и нефть в Грецию после того, как страна присоединилась к инициативе по ценовому потолку?

— Греция действительно не сразу поддержала идею о ценовом потолке на российские энергоносители в качестве альтернативы полному эмбарго . Аналитики говорят, что это было связано, например, с позицией греческих судовладельцев, которые понесут большие убытки, если не смогут перевозить российскую нефть. Однако в итоге греческое правительство все-таки солидаризировалось с Брюсселем.

Позиция России на сей счет хорошо известна. Она была сформулирована президентом Владимиром Путиным (12 октября на Российской энергетической неделе он заявил, что РФ не станет поставлять нефть в страны, установившие потолок цен. — Ред.). Можно лишь добавить, что авторитетные греческие бизнесмены, занятые в энергосфере, нашу позицию усвоили, поэтому с их стороны уже неоднократно звучали предупреждения , что введение предельной цены на российские энергоносители автоматически будет означать прекращение их поставок.

Связи между нашими странами Фото: Global Look Press/Xinhua/Marios Lolos

«Турпоток из России в Грецию практически иссяк»

— В июле вы заявили, что в Греции в этом году практически не было российских туристов. Насколько упал поток из РФ в Грецию за этот год, если сравнивать с 2021 или 2019 годами?

— Турпоток из России в Грецию практически иссяк. По данным Росстата, в первом полугодии он составил примерно 15 тыс. человек , что вдвое меньше по сравнению с прошлым годом, причем пандемийным. Весной, в начале лета наши сограждане практически не ездили в Грецию. Для сравнения: даже за первые шесть месяцев пандемийного 2020 года количество поездок достигло отметки в 19 тыс . человек, а в 2019 году и в предыдущие годы количество наших туристов, посетивших Грецию, исчислялось сотнями тысяч — примерно 700–800 тыс. Был даже рекордный 2013 год, когда Грецию посетили 1,3 млн российских туристов. Сейчас, конечно, ситуация другая.

— В августе в МИД РФ заявили, что в Греции были зафиксированы случаи дискриминации россиян и агрессии против них...

— В консульский отдел посольства и Генеральное консульство РФ в Салониках весной действительно поступали сообщения о провокациях, оскорблениях, физических нападениях на граждан России, проживающих в Греции, российских соотечественниках и просто русскоговорящих . Источником агрессии были, понятно, не греки, а националистически настроенные украинцы, находившиеся в стране. Зачастую проверить достоверность сведений было невозможно ввиду того, что поступали они от третьих лиц без видео- и фотофиксации, не содержали точных данных об именах, пострадавших в местах происшествия, и так далее.

Тем не менее были и некоторые подтвержденные случаи нападений на наших граждан и соотечественников. Они хорошо известны. В свое время они получили довольно подробное освещение в российском медиапространстве и зафиксированы в недавнем докладе МИД РФ о нарушениях прав российских граждан в зарубежных странах и их русофобской истерии.

Как я уже сказал, пик пришелся на весну. Сейчас ситуация заметно улучшилась . Причина заключается в том, что в отличие от большинства стран — членов Евросоюза в греческом обществе все-таки память о наших общих культурных, духовных и исторических узах очень сильно и глубоко укоренена. С моей стороны сейчас было бы преувеличением сказать, что Греция — страна небезопасная. Но тем не менее россиянам, которые все-таки захотят здесь отдохнуть, по-прежнему желательно соблюдать осторожность и бдительность.

Связи между нашими странами Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael

— Как запрет на полеты из РФ и вытекающее из этого ограничение турпотока повлияли на экономику Греции?

— Судя по заявлениям премьер-министра Греции [Кириакоса Мицотакиса], которые он сделал еще в начале марта, Афины не считают потерю российского рынка для своей туриндустрии фатальной . Местное руководство надеется, что массовый турпоток в этом году из других стран легко компенсирует отсутствие российских курортников. Однако многие эксперты все-таки считают, что отсутствие наших туристов не пройдет бесследно для греческой экономики. Здесь есть несколько гостиничных сетей, которые традиционно на протяжении десятилетий работали с российскими туристами. Они на себе ощутили отсутствие сотен тысяч наших граждан в этом году . Кроме того, есть и некоторые отрасли, которые тоже пострадали. Хрестоматийный пример — это пушно-меховое производство, основными клиентами (под 90%) были россияне. Сейчас эта отрасль находится в руинах .

Каких-то общих оценок ущерба от антироссийских санкций пока не делалось. Но тот факт, что они бьют бумерангом по греческой экономике, признают даже местные власти, трактуя это как плату за право находиться на так называемой правильной стороне истории.

Рестрикции, конечно, усугубили турбулентную ситуацию в греческой экономике, страдающей от дороговизны энергоресурсов . Правда, вот в представлении правительства [Греции] в кризисе всё равно виновата Москва, которая будто бы развязала войну на Украине и якобы использует газ в качестве энергетического оружия. Хотя все отлично понимают, что причина дороговизны — вовсе не специальная военная операция, а антироссийские санкции. По состоянию на сентябрь этого года цены на газ в Греции увеличились за год на 332%. Учитывая, что более половины импортируемого природного газа используется в электроэнергетике, нагрузка на домохозяйства и промышленность постоянно растет .

Высокие цены на энергоносители привели к рекордной за последние 30 лет инфляции , подрывающей покупательную способность населения (в августе и сентябре инфляция достигла 11,4%. — Ред.) и, как следствие, потребительский спрос во всех секторах. Инфляционное воздействие привело к взрывному росту стоимости авиакеросина и, соответственно, авиабилетов. Греческие судоходные компании с начала года уже не раз повышали цены на билеты на паромы. Многие специалисты здесь считают санкции бесперспективными с точки зрения нанесения ущерба России и вредными для экономики Греции .

Связи между нашими странами Фото: Global Look Press/dpa/Socrates Baltagiannis

— Есть ли в Греции голоса, может быть, от тех же гостиничных сетей или от авиакомпаний, которые призывают власти восстановить авиасообщение с Россией?

— Таких голосов практически нет. Речи о восстановлении авиасообщения тоже не идет, потому что это решение в конце февраля греческим правительством было принято в рамках общих санкций Евросоюза в отношении России . Мы приняли, как известно, зеркальные меры. Полностью прекратилось авиасообщение, и сейчас никакого диалога о его восстановлении не ведется.

«Прекращено даже российско-греческое культурное сотрудничество»

— Если брать отношения России и Греции в целом, может быть, есть сферы, в которых еще сохраняются связи?

— Сейчас двусторонние связи между нашими странами практически отсутствуют, потому что они полностью разрушены греческой стороной , прекращено даже российско-греческое культурное сотрудничество. Кое-что делается в сфере экономики. Некоторые греческие компании продолжают работать в России. Некоторые российские компании работают в Греции, но не более того.

— Как сейчас российские паломники попадают в монастыри на святой горе Афон? Сталкиваются ли они с дискриминацией по национальному признаку?

— Какой-либо информации о том, чтобы туда россиян не пускали, у нас нет, потому что разрешение на посещение святой горы выдается Священным Кинотом , и россияне по-прежнему могут туда приезжать. Ни посольство, ни генеральное консульство в Салониках не получали сигналов о том, что кто-то подвергался бы дискриминации по национальному принципу.

Связи между нашими странами Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

— Контакты между Русской православной церковью и монахами на горе Афон сохраняются или тоже были разорваны как следствие того, что происходит в последние восемь месяцев?