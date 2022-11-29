Отложенный механизм: Дамаск готов к переговорам с курдами и Анкарой
Сирия готова к мирным переговорам с Турцией в Москве, однако планы Анкары начать военную операцию сильно осложняют отношения двух стран. Об этом «Известиям» заявили в парламенте САР. Там подчеркнули: сирийские курды на севере республики обратились к Дамаску за помощью. При этом речи о федерализации и курдской автономии в составе Сирии пока не идет — это противоречило бы действующей конституции страны, уточнили в парламенте. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что Анкара не начнет военную операцию без согласия России.
Операция зависла
Анкара готова к проведению наземной военной операции в Сирии и может начать ее в любой момент, «когда сочтет необходимым». Об этом 29 ноября заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что проведет операцию против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) на севере Сирии в ответ на теракт в Стамбуле 13 ноября. Анкара обвиняет в подготовке теракта YPG и Рабочую партию Курдистана (РПК запрещена в Турции).
Турецкие СМИ готовились к тому, что операция начнется 28 ноября — в этот день президент Эрдоган проводил заседание правительства. Однако ожидания не оправдались, и о начале наземной фазе операции «Коготь-меч» турецкий лидер не объявил. При этом он подчеркнул: Турции «не нужно ничье разрешение для того, чтобы бороться с террористическими организациями».
В то же время появилась надежда на дипломатическое урегулирование конфликта Анкары и сирийских курдов при посредничестве Москвы. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил: Россия и Турция ведут переговоры, чтобы предотвратить операцию Эрдогана на севере Сирии. Условие Анкары — вывод курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) из Манбиджа, Айн-эль-Араба (курдское название — Кобани) и Таль-Рифаата. При этом у этого условия есть четкий срок, после которого Турция приступит к наземной операции, уточняет телеканал.
Эту информацию косвенно подтверждает тот факт, что курдский альянс SDF 28 ноября обратился к РФ с просьбой помочь достигнуть договоренности с Дамаском для защиты территорий на северо-востоке страны. Представитель SDF Фархад Шами уточнил: курды «постоянно встречаются с российской стороной, и это важные встречи, мы получили от них усилия по снижению эскалации в рамках поддержания стабильности и предотвращения любой агрессии». Москва не комментировала эти сообщения.
Но не одну Москву курды рассматривают в качестве защитника. Глава исполкома SDF Ильхам Ахмед ранее написала письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором призвала администрацию «решительно выступить против потенциального турецкого вторжения», пишет Al Monitor. Хотя Middle East Eye со ссылкой на источники сообщил прямо противоположную информацию: якобы турецкие и российские официальные лица ведут переговоры о «проведении маломасштабной турецкой военной операции» в Сирии. При этом кампания Анкары по выводу курдских формирований с западного берега реки Евфрат начнется в ближайшие недели, пишет издание.
«Известия» направили запросы в посольства РФ и Турции в обеих столицах, чтобы подтвердить информацию об операции.
Сближение Дамаска и курдов
Телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на курдских представителей сообщил, что командующий российскими силами в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайка встретился с курдским командиром Мазлумом Абди в связи с угрозами Турции начать операцию. Военные якобы обсудили размещение сирийской армии вдоль границы для предотвращения вторжения Турции.
Источники Al Jazeera подтверждают эти сообщения: по их данным, Анкара не против возвращения на севере Сирии политических институтов Дамаска — пограничников и силовиков — в качестве альтернативы SDF.
Глава международного комитета сирийского парламента Бутрус аль-Маржан заявил «Известиям», что «Дамаск всегда открыт к переговорам с курдскими сепаратистами, но они пытаются сблизиться с Дамаском, только когда они находятся под давлением и нуждаются в поддержке».
— Если они хотят нашей помощи, то они должны позволить Сирийской арабской армии выполнить свой долг и развернуться на всей сирийской территории в этом месте до турецкого вторжения, — уточнил депутат.
Он напомнил: в 2016-м году курды не дали сирийской армии войти в регион Африна на севере Сирии — это «привело к его оккупации турецкой армией и перемещению населения».
Другой депутат парламента Муханнад аль-Хадж отметил: «Дамаск стремился обеспечить прекрасную переговорную среду, но, к сожалению, SDF с ее политическим руководством неоднородна — часть его склонна вести переговоры с Дамаском, а другая всё еще зависит от США».
— Именно Америка мешает SDF вести диалог с официальными властями САР, — считает депутат. — Сирийские демократические силы требуют, чтобы Дамаск рассматривал организацию как политический орган, но САР отвергает это. Сирия ведет дела в соответствии с конституцией, и поэтому SDF нельзя считать политическим образованием. Скорее, мы считаем ее террористической организацией, которая связана с США.
Муханнад аль-Хадж подчеркнул: действующая конституция отвергает возможность федерализации, на которой настаивают курды.
— Нужно урегулирование с SDF, а не эскалация, требуется включить их в состав сирийского государства, — заключил парламентарий.
При этом Дамаск не отвергает возможность восстановить отношения с Анкарой.
— Мы слышим заявления турецких официальных лиц о желании восстановить отношения. И знаем о роли России в этом посредничестве и о возможности политических встреч в Москве или где-либо еще в третьей стране. Турецкое правительство хотело направить свою министерскую делегацию в Дамаск, но САР отказалась и попросила, чтобы эта встреча была в другой стране, и кандидатом в этом вопросе является Москва, — уточнил депутат.
Мирные переговоры осложняет тот факт, что турки контролируют большие части сирийских земель и поддерживают боевиков «Ан-Нусры» (запрещенная в РФ организация) в провинции Идлиб.
Согласие России и США
Единственное, что сдерживает Эрдогана от начала полномасштабной наземной операции на севере Сирии, — это позиции США и России. Обе страны не согласны с военным решением вопроса, сказал «Известиям» программный директор по Ближнему Востоку и Северной Африке в Международной кризисной группе Йост Хилтерманн.
Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва выступает за переговорный процесс.
— Понятно, что действия Турции на севере Сирии сдерживаются отношениями президента Эрдогана как с Вашингтоном, так и с Москвой. Значит, ему нужно искать возможность [договориться], но этого пока не произошло. В то же время он может предпринять некоторые военные действия, которые нанесут серьезный ущерб РПК, но будут не столь решающими, как масштабная военная операция, — уточнил эксперт.
Турция, по сути, так и действует: с 19 ноября Анкара наносит ракетные удары по целям в Сирии. Россия — главный игрок на севере САР, потому Турции приходится считаться в первую очередь с Москвой, пояснил «Известиям» турецкий политолог Ойтун Орхан. По его словам, военные РФ контролируют воздушное пространство над этой территорией. Там же располагается ряд военных баз США. Однако доминирующее положение в регионе имеют всё же российские силы.
В 2019 году Анкара и Москва подписали Сочинское соглашение, согласно которому Россия обязалась способствовать выводу сил YPG из приграничной зоны глубиной 30 км. По словам турецких официальных лиц, Москва еще не выполнила это обещание. РФ, в свою очередь, требует от Турции выполнить другой Сочинский меморандум от 2021-го — о разделении оппозиции и радикалов в Идлибе.
В США предупредили Турцию: «Трансграничное насилие может подорвать общую цель Анкары и Вашингтона по разгрому боевиков Исламского государства» (запрещенная в РФ организация). По данным Пентагона, численность террористов этого образования, составляет от 6 тыс. до 10 тыс. в Сирии и Ираке. В Белом доме также напомнили: несколько сотен американских военнослужащих остаются на контролируемой курдами территории, «чтобы помочь подавить то, что осталось от ИГ».
Несмотря на это, турецкие СМИ продолжают активно писать о планах потенциальной операции: предполагается, что армия в первую очередь нацелится на Манбидж, Кобани и Тель-Рифаат. Эти города мешают Турции замкнуть создаваемый с 2016 года «пояс безопасности». Операция, если она всё же случится, станет уже четвертой для Анкары.