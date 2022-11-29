Отложенный механизм: Дамаск готов к переговорам с курдами и Анкарой

Сирия готова к мирным переговорам с Турцией в Москве, однако планы Анкары начать военную операцию сильно осложняют отношения двух стран . Об этом «Известиям» заявили в парламенте САР. Там подчеркнули: сирийские курды на севере республики обратились к Дамаску за помощью . При этом речи о федерализации и курдской автономии в составе Сирии пока не идет — это противоречило бы действующей конституции страны, уточнили в парламенте. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что Анкара не начнет военную операцию без согласия России .

Операция зависла

Анкара готова к проведению наземной военной операции в Сирии и может начать ее в любой момент, «когда сочтет необходимым» . Об этом 29 ноября заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что проведет операцию против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) на севере Сирии в ответ на теракт в Стамбуле 13 ноября. Анкара обвиняет в подготовке теракта YPG и Рабочую партию Курдистана (РПК запрещена в Турции).

Турецкие СМИ готовились к тому, что операция начнется 28 ноября — в этот день президент Эрдоган проводил заседание правительства. Однако ожидания не оправдались, и о начале наземной фазе операции «Коготь-меч» турецкий лидер не объявил. При этом он подчеркнул: Турции «не нужно ничье разрешение для того, чтобы бороться с террористическими организациями».

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В то же время появилась надежда на дипломатическое урегулирование конфликта Анкары и сирийских курдов при посредничестве Москвы . Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил: Россия и Турция ведут переговоры, чтобы предотвратить операцию Эрдогана на севере Сирии. Условие Анкары — вывод курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) из Манбиджа, Айн-эль-Араба (курдское название — Кобани) и Таль-Рифаата. При этом у этого условия есть четкий срок, после которого Турция приступит к наземной операции, уточняет телеканал.

Эту информацию косвенно подтверждает тот факт, что курдский альянс SDF 28 ноября обратился к РФ с просьбой помочь достигнуть договоренности с Дамаском для защиты территорий на северо-востоке страны. Представитель SDF Фархад Шами уточнил: курды «постоянно встречаются с российской стороной, и это важные встречи, мы получили от них усилия по снижению эскалации в рамках поддержания стабильности и предотвращения любой агрессии». Москва не комментировала эти сообщения.

Но не одну Москву курды рассматривают в качестве защитника. Глава исполкома SDF Ильхам Ахмед ранее написала письмо госсекретарю США Энтони Блинкену , в котором призвала администрацию «решительно выступить против потенциального турецкого вторжения», пишет Al Monitor. Хотя Middle East Eye со ссылкой на источники сообщил прямо противоположную информацию: якобы турецкие и российские официальные лица ведут переговоры о «проведении маломасштабной турецкой военной операции» в Сирии. При этом кампания Анкары по выводу курдских формирований с западного берега реки Евфрат начнется в ближайшие недели, пишет издание.

«Известия» направили запросы в посольства РФ и Турции в обеих столицах, чтобы подтвердить информацию об операции.

Сближение Дамаска и курдов

Телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на курдских представителей сообщил, что командующий российскими силами в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайка встретился с курдским командиром Мазлумом Абди в связи с угрозами Турции начать операцию. Военные якобы обсудили размещение сирийской армии вдоль границы для предотвращения вторжения Турции.

Источники Al Jazeera подтверждают эти сообщения: по их данным, Анкара не против возвращения на севере Сирии политических институтов Дамаска — пограничников и силовиков — в качестве альтернативы SDF.

Глава международного комитета сирийского парламента Бутрус аль-Маржан заявил «Известиям», что «Дамаск всегда открыт к переговорам с курдскими сепаратистами, но они пытаются сблизиться с Дамаском, только когда они находятся под давлением и нуждаются в поддержке».

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— Если они хотят нашей помощи, то они должны позволить Сирийской арабской армии выполнить свой долг и развернуться на всей сирийской территории в этом месте до турецкого вторжения, — уточнил депутат.

Он напомнил: в 2016-м году курды не дали сирийской армии войти в регион Африна на севере Сирии — это «привело к его оккупации турецкой армией и перемещению населения».

Другой депутат парламента Муханнад аль-Хадж отметил: « Дамаск стремился обеспечить прекрасную переговорную среду, но, к сожалению, SDF с ее политическим руководством неоднородна — часть его склонна вести переговоры с Дамаском, а другая всё еще зависит от США».

— Именно Америка мешает SDF вести диалог с официальными властями САР , — считает депутат. — Сирийские демократические силы требуют, чтобы Дамаск рассматривал организацию как политический орган, но САР отвергает это. Сирия ведет дела в соответствии с конституцией, и поэтому SDF нельзя считать политическим образованием. Скорее, мы считаем ее террористической организацией, которая связана с США.

Муханнад аль-Хадж подчеркнул: действующая конституция отвергает возможность федерализации, на которой настаивают курды.

— Нужно урегулирование с SDF, а не эскалация, требуется включить их в состав сирийского государства, — заключил парламентарий.

При этом Дамаск не отвергает возможность восстановить отношения с Анкарой.

— Мы слышим заявления турецких официальных лиц о желании восстановить отношения. И знаем о роли России в этом посредничестве и о возможности политических встреч в Москве или где-либо еще в третьей стране . Турецкое правительство хотело направить свою министерскую делегацию в Дамаск, но САР отказалась и попросила, чтобы эта встреча была в другой стране, и кандидатом в этом вопросе является Москва , — уточнил депутат.

Мирные переговоры осложняет тот факт, что турки контролируют большие части сирийских земель и поддерживают боевиков «Ан-Нусры» (запрещенная в РФ организация) в провинции Идлиб.

Согласие России и США

Единственное, что сдерживает Эрдогана от начала полномасштабной наземной операции на севере Сирии, — это позиции США и России . Обе страны не согласны с военным решением вопроса, сказал «Известиям» программный директор по Ближнему Востоку и Северной Африке в Международной кризисной группе Йост Хилтерманн.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва выступает за переговорный процесс.

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— Понятно, что действия Турции на севере Сирии сдерживаются отношениями президента Эрдогана как с Вашингтоном, так и с Москвой. Значит, ему нужно искать возможность [договориться], но этого пока не произошло. В то же время он может предпринять некоторые военные действия, которые нанесут серьезный ущерб РПК , но будут не столь решающими, как масштабная военная операция, — уточнил эксперт.

Турция, по сути, так и действует: с 19 ноября Анкара наносит ракетные удары по целям в Сирии. Россия — главный игрок на севере САР, потому Турции приходится считаться в первую очередь с Москвой, пояснил «Известиям» турецкий политолог Ойтун Орхан. По его словам, военные РФ контролируют воздушное пространство над этой территорией. Там же располагается ряд военных баз США. Однако доминирующее положение в регионе имеют всё же российские силы.

В 2019 году Анкара и Москва подписали Сочинское соглашение, согласно которому Россия обязалась способствовать выводу сил YPG из приграничной зоны глубиной 30 км. По словам турецких официальных лиц, Москва еще не выполнила это обещание. РФ, в свою очередь, требует от Турции выполнить другой Сочинский меморандум от 2021-го — о разделении оппозиции и радикалов в Идлибе.

В США предупредили Турцию: «Трансграничное насилие может подорвать общую цель Анкары и Вашингтона по разгрому боевиков Исламского государства» (запрещенная в РФ организация). По данным Пентагона, численность террористов этого образования, составляет от 6 тыс. до 10 тыс. в Сирии и Ираке. В Белом доме также напомнили: несколько сотен американских военнослужащих остаются на контролируемой курдами территории, «чтобы помочь подавить то, что осталось от ИГ».

Несмотря на это, турецкие СМИ продолжают активно писать о планах потенциальной операции: предполагается, что армия в первую очередь нацелится на Манбидж, Кобани и Тель-Рифаат. Эти города мешают Турции замкнуть создаваемый с 2016 года «пояс безопасности». Операция, если она всё же случится, станет уже четвертой для Анкары.