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Четвертому бывать: к чему могут привести военные атаки Турции по северу Сирии

И насколько вероятно прямое столкновение армий двух стран
Фото: REUTERS/Orhan Qereman
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Дамаск осуждает военные атаки Турции по северу Сирии, дальнейшие удары могут привести к прямому столкновению армий двух стран. Об этом «Известиям» заявили в сирийском парламенте. 89 ударов турецкой армии по целям в Сирии и Ираке 19 и 20 ноября унесли жизни 14 человек. Курдские «Сирийские демократические силы» в ответ ударили по приграничной турецкой провинции Газиантеп. Опрошенные «Известиями» эксперты считают: ситуация действительно идет к полномасштабной наземной турецкой операции — уже четвертой для президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Но главный вопрос заключается в том, как на это отреагирует Москва.

Атаки «когтя и меча»

Турция 19 и 20 ноября провела воздушную операцию против курдских формирований в Сирии и Ираке. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, армия нанесла удары по 45 целям на глубине около 140 км в северном Ираке (Турция ведет там операцию против курдов с апреля), еще 44 цели были поражены на глубине около 20 км на севере Сирии.

Четвертому бывать
разрушенный мост

Последствия турецкого удара по городу Дерик на северо-востоке Сирии

Фото: REUTERS/Orhan Qereman
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Глава минобороны Турции Хулуси Акар сослался на право страны на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Воздушные атаки стали возмездием за теракт в Стамбуле 13 ноября — тогда погибли шесть человек, пострадали свыше 80. Целью ударов министр Акар назвал позиции Рабочей партии Курдистана (РПК — запрещена в Турции) и ее сирийских ответвлений. Курдские формирования «Сирийских демократических сил» (SDF), контролирующие районы на северо-востоке Сирии, заявили о 14 мирных жителях, погибших в результате атак.

Президент Эрдоган сказал: Анкара «не будет ограничиваться воздушными операциями», добавив, что подразделения армии «проведут свои консультации и примут соответствующие меры». Тем самым турецкий лидер намекнул на возможность проведения полномасштабной наземной операции на севере Сирии. В парламенте Турции «Известиям» заявили: у Анкары «есть полномочия и право на проведение антитеррористической операции в этом регионе, вытекающие из международного права».

Это борьба с терроризмом, Турция должна обеспечивать собственную безопасность. Неизвестно, что эти террористические организации будут делать дальше, поскольку они нацелены на территориальную целостность, стабильность и внутренний мир Турции. Даже если у РПК нет оправдания, само ее существование представляет угрозу для Турции, и против нее следует применить силу, — уточнил депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз.

Четвертому бывать
Истребитель F-16 самолет

Истребитель F-16 турецких ВВС

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Louai Barakat
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К слову, Турция уже готовилась провести операцию на севере Сирии в июле, главной целью которой должно было стать создание пояса безопасности шириной 30 км вдоль границы Турции и САР. Однако РФ и США не поддержали Анкару, в результате чего турецкое руководство всё же не решилось на боевые действия.

Ответный шаг

Курдские силы не оставили последние удары Турции без ответа: официальный представитель «Сирийских демократических сил» (SDF) Фархад Шами написал в Twitter на турецком языке, что «будет возмездие». После этого с севера Сирии были выпущены ракеты по городу Каркамыш турецкой провинции Газиантеп — сообщается о трех погибших.

Формально это можно расценивать как полноценный повод для введения турецких войск. В Информационном центре Рожавы (самоназвание курдского региона) «Известиям» заявили, что Турция «снова пытается добиться полного вторжения».

Четвертому бывать
грузовик сгорел

Последствия удара по городу в провинции Газиантеп на юге Турции со стороны Рабочей партии Курдистана

Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Зампред международного комитета парламента Сирии Аммар аль-Асад сказал «Известиям», что Дамаск «не потерпит турецкую операцию на севере Сирии».

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— Любые удары — это продолжение турецкой оккупации севера Сирии. Наша армия на своей земле, ее долг — защищать родину и своих граждан от любой агрессии, — подчеркнул политик.

Если цель Турции действительно «ликвидировать террористов», то для этого требуется прямое согласование с правительством Сирии, заявил «Известиям» другой депутат парламента арабской республики Муханнад аль-Хадж.

— До сих пор Турция не смогла обеспечить военную координацию между турецкой и сирийской армиями, это приводит к потерям. А они откровенно подрывают все усилия, предпринятые для возобновления отношений между Сирией и Турцией при посредничестве России и Ирана, — подчеркнул он.

По его словам, Дамаск призывает правящую в Турции Партию справедливости и развития координировать свои действия напрямую с сирийской армией, «иначе Сирия поставит эти атаки в разряд агрессии против своих сил и будет иметь законное право ответить на эту агрессию и оккупацию всеми доступными средствами, включая вооруженную борьбу».

Муханнад аль-Хадж напомнил: сирийская и турецкая армии уже имели опыт боестолкновений в районе Идлиба в 2020 году в районе Саракиба, и «турецкая армия понесла большие потери в технике и живой силе».

Четвертому бывать

Сирийские войска в городе Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб

Фото: Global Look Press/Xinhua/Stringer

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Эксперт турецкого Центра стратегических исследований Ближнего Востока (ORSAM) Ойтун Орхан заявил «Известиям», что главная цель Анкары — убрать курдские формирования от границ — до сих пор не выполнена до конца. Потому начало новой военной операции — это лишь вопрос времени. «Турция ждет, когда возникнут условия, а не ищет повода», — резюмировал эксперт.

Но на мой взгляд, не стоит ожидать от Турции проведения масштабной операции сразу после теракта. Турция уже ответила на это нападение масштабной воздушной кампанией. Цели PKK и YPG («Сирийские отряды самообороны») были поражены одновременно в Ираке и Сирии. Кажется очень маловероятным, что в ближайшие дни это превратится в крупномасштабную наземную операцию, — подчеркнул политолог.

По его мнению, Турция в любом случае завершит формирование пояса безопасности, вопрос только в консенсусе с США и Россией. Пока Москва выступает против какой-либо операции, уточнил эксперт. Замглавы МИД России Михаил Богданов, говоря о турецких ударах по северу Сирии, заявил, что Москва всегда выступает за «переговорные решения».

Четвертому бывать

Солдат «Сирийских отрядов самообороны» во время столкновений с турецкими силами в 2019 году

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Carol Guzy
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— Надо разбираться [в ситуации], потому что мы всегда за какие-то переговорные решения, тем более контакты были со всеми вовлеченными [в урегулирование] странами, прежде всего с нашими турецкими коллегами, — сообщил дипломат.

Эрдоган, в свою очередь, высказал критику в отношении РФ и США. Москва, по его мнению, не выполнила Сочинские соглашения от 2019 года по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. К слову, МИД РФ неоднократно обвинял Анкару в том, что та до сих пор не выполнила свой пункт Сочинских соглашений от 2021 года о размежевании террористов и умеренной оппозиции в Идлибе.

Досталось от турецкого лидера и Вашингтону, который с 2014 года поддерживает курдские силы в Сирии. Турция и США в НАТО, но «Вашингтон, к сожалению, отправил тысячи единиц оборудования, боеприпасов и оружия в зону террора в Сирии», заявил Эрдоган.

— Нескоординированная военная операция Турции в зоне влияния России может иметь негативные последствия для двусторонних отношений. Кроме того, воздушное пространство также находится под контролем России. Если Турция задействует самолеты для трансграничных операций в Сирии, это тоже необходимо согласовать с Россией, — пояснил Ойтун Орхан.

Четвертому бывать
самолет су-35

Истребитель Су-35 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Он напомнил: до сих пор у РФ были возражения относительно операции, но турецко-российские отношения развиваются, углубляясь во многих областях. По этой причине Россия может дать зеленый свет ограниченной операции в Сирии, считает Ойтун Орхан. По словам турецкого политолога Онура Синана Гюзальтана, возможная операция Анкары в САР была бы выгодна и Москве, поскольку вытеснила бы и уменьшила влияние США в республике.

— Эта операция будет направлена ​​не только против курдских террористических организаций, но и против присутствия США в регионе. Удаление этих организаций из региона выгодно не только для Турции, но и для Ирана и Сирии. Это также в пользу как Ирака, так и России, — констатировал эксперт в беседе с «Известиями».

Если Эрдоган всё же введет войска в САР, это будет уже четвертая операция Турции на сирийской территории с 2017 года. Их главным итогом за пять лет стало появление буферной зоны безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

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