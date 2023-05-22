Синан Оган призвал сторонников голосовать во втором туре за Эрдогана

Экс-кандидат в президенты Турции от политического блока «Ата» («Альянс Отцов») Синан Оган призвал своих сторонников поддержать во втором туре действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. С таким заявлением он выступил в понедельник, 22 мая, в эфире местных телеканалов.

«Во втором туре выборов президента Турции заявляю о поддержке кандидата «Республиканского альянса» Тайипа Эрдогана. Призываю своих сторонников поддержать его на выборах», — сказал он.

Ранее в этот день турецкая газета Hürriyet сообщила о намерении Огана объявить о поддержке Эрдогана во втором туре выборов. Ожидается, что политик подпишет протокол из пяти пунктов, который в том числе включает сохранение первых четырех статей Конституции без изменений, недопущение попыток убрать из хакона тюркскую идентичность и борьбу против террористических организаций.

Некоторые турецкие СМИ уточняют, что Оган отказал в поддержке второму главному кандидату на пост президента Кемалю Кылычдароглу из-за того, что тот одобряет неназванные террористические организации, предположительно связанные с курдами.

Второй тур президентских выборов пройдет в Турции 28 мая. По итогам первого тура Эрдоган получил 49,51%, а его соперник, оппозиционер Кылычдароглу — 44,88%. Оган набрал 5,17%.