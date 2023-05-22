Реклама
Прямой эфир
Мир
Синан Оган призвал сторонников голосовать во втором туре за Эрдогана
Общество
Гладков объявил режим КТО в Белгородской области
Политика
Политолог назвал возможную тему переговоров Путина и Лукашенко 24 мая
Недвижимость
Доля квартир евроформата в новостройках Подмосковья выросла
Происшествия
Подавший сигнал тревоги самолет из Сургута благополучно сел в Перми
Авто
В России появился новый автомобильный бренд Forthing
Спорт
Французского теннисиста Гастона оштрафовали на €144 тыс. из-за брошенного мяча
Экономика
«Газпром экспорт» получил от финской Gasum уведомление о расторжении контракта
Происшествия
Бывший хладокомбинат загорелся в центре Москвы
Спорт
Трехкратный олимпийский чемпион по баскетболу Энтони завершил карьеру
Общество
Суд взыскал с Siemens в пользу РЖД по 6 млн рублей в день за отказ поставлять «Сапсаны»
Мир
Апелляционная палата утвердила победу Гуцул на выборах главы Гагаузии

Синан Оган призвал сторонников голосовать во втором туре за Эрдогана

Экс-кандидат в президенты Турции Оган призвал своих сторонников голосовать за Эрдогана
0
Фото: REUTERS/PPO/Murat Cetinmuhurdar
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-кандидат в президенты Турции от политического блока «Ата» («Альянс Отцов») Синан Оган призвал своих сторонников поддержать во втором туре действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. С таким заявлением он выступил в понедельник, 22 мая, в эфире местных телеканалов.

«Во втором туре выборов президента Турции заявляю о поддержке кандидата «Республиканского альянса» Тайипа Эрдогана. Призываю своих сторонников поддержать его на выборах», — сказал он.

Ранее в этот день турецкая газета Hürriyet сообщила о намерении Огана объявить о поддержке Эрдогана во втором туре выборов. Ожидается, что политик подпишет протокол из пяти пунктов, который в том числе включает сохранение первых четырех статей Конституции без изменений, недопущение попыток убрать из хакона тюркскую идентичность и борьбу против террористических организаций.

Голоса препятствий: Эрдоган и Кылычдароглу вышли во второй тур выборов
Почему эксперты делают ставку 28 мая на действующего лидера Турции

Некоторые турецкие СМИ уточняют, что Оган отказал в поддержке второму главному кандидату на пост президента Кемалю Кылычдароглу из-за того, что тот одобряет неназванные террористические организации, предположительно связанные с курдами.

Второй тур президентских выборов пройдет в Турции 28 мая. По итогам первого тура Эрдоган получил 49,51%, а его соперник, оппозиционер Кылычдароглу — 44,88%. Оган набрал 5,17%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023