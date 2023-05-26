Опрос в Турции предрек Эрдогану победу во втором туре президентских выборов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержит победу во втором туре президентских выборов, набрав более 50% голосов. Такой прогноз дала в пятницу, 26 мая, турецкая газета Hürriyet со ссылкой на соцопрос.

«Исследование прогнозирует, что президент Реджеп Тайип Эрдоган будет переизбран с 53,7% голосов во втором туре президентских выборов», — пишет издание.

Опрос также показал, что из 5% голосов, отданных в первом туре Синану Огану, 1,75% перейдут к Эрдогану и 1,25% к Кемалю Кылычдароглу во втором туре, а оставшиеся не определившиеся избиратели будут пропорционально распределены.

Исследование проводилось очно с участием более 3 тыс. человек в 26 провинциях.

Второй тур президентских выборов пройдет в Турции 28 мая. По итогам первого тура, прошедшего 15 мая, Эрдоган получил 49,51%, а его соперник оппозиционер Кылычдароглу — 44,88%. Оган набрал 5,17%.

22 мая экс-кандидат от политического блока «Ата» («Альянс отцов») Оган призвал своих сторонников поддержать во втором туре Эрдогана. Некоторые турецкие СМИ уточняют, что Оган отказал в поддержке Кылычдароглу из-за того, что тот одобряет неназванные террористические организации, предположительно связанные с курдами.