Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия запретила въезд для 500 граждан США
Общество
Четверо пострадавших при взрыве в центре Луганска остаются в тяжелом состоянии
Мир
США ввели санкции против нескольких китайских компаний за связи с РФ
Происшествия
ВСУ выпустили по Донецку начиненную противотанковыми минами ракету
Общество
В Москве арестовали еще двух фигуранток дела о продаже младенца
Общество
Захару Прилепину успешно провели третью операцию
Спорт
Матыцин призвал допущенных до стартов россиян не бойкотировать турниры
Политика
Американист указал на выгоду для США от смены власти в Турции
Общество
Генпрокуратура РФ признала Greenpeace нежелательной организацией в России
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство кросс-седана Lada Vesta
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в развращении школьницы учителя
Происшествия
В подвале дома в центре Москвы найдены человеческие кости и череп
Экономика
Минпромторг пообещал поддержать перезапуск бывшей площадки VW в Калуге

Эрдоган исключил возможность переизбрания на третий срок в случае победы на выборах

0
Фото: REUTERS/Umit Bektas
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае переизбрания не будет выдвигать свою кандидатуру на третий срок. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN в пятницу, 19 мая.

Турецкий лидер отметил, что, согласно текущему законодательству, президент может избираться только дважды, и его первый срок подошел к концу.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли он возглавлять страну до 2033 года, Эрдоган указал, что с переизбранием на второй срок процесс «благополучно завершится».

Наряду с этим глава государства подтвердил намерение дальнейшей работы с президентом США Джо Байденом в случае своей победы. Он также добавил, что Западу следует придерживаться более сбалансированной позиции в отношении России.

Голоса препятствий: Эрдоган и Кылычдароглу вышли во второй тур выборов
Почему эксперты делают ставку 28 мая на действующего лидера Турции

Ранее, 16 мая, Эрдоган заявил, что в случае победы на выборах намерен продолжить текущую политику в отношении России. Турецкий лидер подчеркнул, что притягивать к себе одну страну, а другой бросать вызов, как это делают в Народно-республиканской партии, не в его принципах.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. После обработки 100% бюллетеней действующий президент набрал 49,24% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 45,07%, пишет «Газета.Ru».

Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщили, что не увидели явных манипуляций при подсчете голосов. При этом ни один из кандидатов не набрал нужных 50% голосов.

ЦИК страны также подтвердила, что второй тур выборов состоится. Он пройдет 28 мая.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023