Эрдоган исключил возможность переизбрания на третий срок в случае победы на выборах

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае переизбрания не будет выдвигать свою кандидатуру на третий срок. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN в пятницу, 19 мая.

Турецкий лидер отметил, что, согласно текущему законодательству, президент может избираться только дважды, и его первый срок подошел к концу.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли он возглавлять страну до 2033 года, Эрдоган указал, что с переизбранием на второй срок процесс «благополучно завершится».

Наряду с этим глава государства подтвердил намерение дальнейшей работы с президентом США Джо Байденом в случае своей победы. Он также добавил, что Западу следует придерживаться более сбалансированной позиции в отношении России.

Ранее, 16 мая, Эрдоган заявил, что в случае победы на выборах намерен продолжить текущую политику в отношении России. Турецкий лидер подчеркнул, что притягивать к себе одну страну, а другой бросать вызов, как это делают в Народно-республиканской партии, не в его принципах.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. После обработки 100% бюллетеней действующий президент набрал 49,24% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 45,07%, пишет «Газета.Ru».

Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщили, что не увидели явных манипуляций при подсчете голосов. При этом ни один из кандидатов не набрал нужных 50% голосов.

ЦИК страны также подтвердила, что второй тур выборов состоится. Он пройдет 28 мая.