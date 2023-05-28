Эрдоган понадеялся на рекордную явку в 90% во втором туре выборов президента

Действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 28 мая на избирательном участке в Стамбуле выразил надежду на то, что явка во втором туре президентских выборов достигнет рекордных 90%.

Он напомнил, что впервые в истории страны выборы президента проходят в два тура. «Турция впервые в мировой истории продемонстрировала явку, достигающую 90%. Надеюсь, сегодня явка будет такой же рекордной», — сказал Эрдоган.

Участок, на котором проголосовал Эрдоган вместе с супругой, расположен в средней школе имени Саффета Чеби. Обстановку там показал корреспондент «Известий» Виктор Синеок. Отмечается, что район, где расположена школа, перекрыт полицией с утра.

В процессе у избирательного участка образовалось столпотворение. В тот момент, когда Эрдоган вышел из помещения, его окружила толпа поддерживающих его граждан. В самом центре толпы оказался корреспондент «Известий».

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу также проголосовал со своей женой, однако он пришел на избирательный участок в Анкаре.

Кандидаты практически секунда в секунду бросили бюллетени в урны и перешли к общению с представителями прессы. Комментаторы не исключают, что такая ситуация была изначально спланирована и отражает накал конкуренции между двумя политиками.

Первый тур президентских выборов прошел 14 мая. После обработки 100% бюллетеней Эрдоган набрал 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%. 28 мая проходит второй тур.

Глава Центризбиркома Турции Ахмет Енер заявил, что выборы проходят без инцидентов, а активность граждан высокая.

В свою очередь мэр Стамбула Экрем Имамоглу уже заявил о намерении оппозиции Турции укреплять отношения с Россией.