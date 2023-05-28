Мэр Стамбула заявил о намерении оппозиции Турции укреплять отношения с Россией

Турецкая оппозиция собирается продолжать развивать отношения с Россией, заявил 28 мая журналистам мэр Стамбула Экрем Имамоглу при голосовании во втором туре президентских выборов.

Он указал, что Турция — страна, у которой на протяжении веков формировалась традиция государственности в этом регионе.

«Наша команда (объединенная оппозиция. — Ред.) принципиально настроена укреплять отношения с Россией, вести с ней внешнюю политику на самом высоком уровне», — отметил Имамоглу.

В свою очередь, директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон накануне также отметил, что Москва надеется на дальнейшее совершенствование взаимовыгодного сотрудничества с Турцией.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. При этом ни один из кандидатов не набрал нужных 50% голосов. После обработки 100% бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.

28 мая в Турции проходит второй тур. Избирательные участки будут работать до 17:00 (совпадает с мск).

Глава Центризбиркома Турции Ахмет Енер сообщил, что выборы проходят без инцидентов.