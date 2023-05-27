МИД РФ выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Турцией

Россия надеется на дальнейшее совершенствование взаимовыгодного сотрудничества с Турцией. Об этом 27 мая заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон накануне второго тура выборов президента Турции в интервью с «РИА Новости».

Турция является крупной державой на мировом рынке, выделяется как влиятельный игрок. Эта страна в последнее время ведет самостоятельную независимую линию в большинстве вопросов, касающихся, в первую очередь, собственных национальных интересов, отметил он.

«Такой принципиальный подход, как уже отмечалось, способствует развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Безусловно, рассчитываем на его дальнейшее совершенствование», — сказал дипломат.

Развитие отношений между Москвой и Анкарой развивается особенно динамично последние несколько лет, объем товарооборота за прошлый 2022 год превысил цифру в $62 млрд, заявил Пилипсон.

По его мнению, мало кому приходится по душе чужой успех эффективного сотрудничества, а потому многие западные страны, неспособные повторить удачное русско-турецкое взаимодействие, стараются разрушить то, что «построили другие».

«Судя по всему, подобная деструктивная линия в отношении российско-турецких связей будет продолжена. Однако уверен, что нам с турецкими коллегами удастся противостоять подрывным потугам враждебных сил», — подчеркнул дипломат.

Накануне действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал всех жителей страны принять участие в голосовании во втором туре выборов главы республики.

Ранее, 16 мая, турецкий лидер поблагодарил сограждан за активное участие во всеобщих выборах и отметил рекордную явку в 90%. Тогда же Эрдоган заявил, что намерен победить во втором туре президентских выборов. Он подчеркнул, что в первом туре борьба была упорной, со стороны его команды не было провокаций и внимание на давление они не обращали.

По словам турецкого лидера, в случае его победы страну «ждет полное преображение» и «на будущее будут смотреть по-другому». Одной из основных задач его администрации остается разработка и принятие новой конституции республики.

Кроме того, глава государства подтвердил намерение дальнейшей работы с президентом США Джо Байденом, а также продолжить текущую политику в отношении России. Турецкий лидер подчеркнул, что притягивать к себе одну страну, а другой бросать вызов, как это делают в Народно-республиканской партии, не в его принципах. Также он заявил, что Западу следует придерживаться более сбалансированной позиции в отношении России.

В то же время Эрдоган сообщил, что в случае переизбрания не будет выдвигать свою кандидатуру на третий срок.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. При этом ни один из кандидатов не набрал нужных 50% голосов. После обработки 100% бюллетеней действующий президент набрал 49,51% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Наблюдатели от ОБСЕ сообщили, что не увидели явных манипуляций при подсчете голосов.

Второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

Согласно соцопросу, который опубликовала в этом месяце газета Hürriyet, Эрдоган имеет все шансы одержать победу, обойдя своего соперника. Исследование прогнозирует, что президент будет переизбран с 53,7%. Опрос также показал, что из 5% голосов, отданных в первом туре Синану Огану, 1,75% перейдут к Эрдогану и 1,25% к Кемалю Кылычдароглу во втором туре, а оставшиеся неопределившиеся избиратели будут пропорционально распределены.