Соперник Эрдогана призвал граждан Турции «не лениться и пойти на выборы»

Единый кандидат от оппозиции во втором туре выборов президента Турции Кемаль Кылычдароглу 28 мая призвал граждан не лениться и пойти проголосовать.

Он привел в пример своего брата, который всё еще не проголосовал.

«Мой брат, <...> не ленись, отдай свой голос. Твое будущее на расстоянии шаговой доступности», — написал Кылычдароглу в Twitter.

Ранее сообщалось, что 110-летняя женщина проголосовала в ходе второго тура президентских выборов в Турции.

Первый тур президентских выборов прошел 14 мая. После обработки 100% бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%.

28 мая проходит второй тур. Избирательные участки будут работать до 17:00 (совпадает с мск). Эрдоган выразил надежду на то, что явка во втором туре достигнет рекордных 90%.

Согласно последним данным от генпрокуратуры Стамбула, в Турции задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений о втором туре выборов президента страны.