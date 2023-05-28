110-летняя жительница проголосовала в ходе второго тура президентских выборов в Турции
Жительница Турции в возрасте 110 лет проголосовала во втором туре президентских выборов. Об этом сообщает телеканал NTV.
«110-летняя Сафие Куртоглу, проживающая в районе Гёкчебей в Зонгулдаке при помощи своей семьи пошла в школу, где она была зарегистрирована, и проголосовала», — сообщил телеканал.
Первый тур президентских выборов прошел 14 мая. После обработки 100% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Эрдоган набрал 49,51% голосов, а Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. 28 мая проходит второй тур.
Глава Центризбиркома Турции Ахмет Енер заявил, что выборы проходят без инцидентов, а активность граждан высокая.
У избирательного участка, где голосовал Эрдоган, образовалось столпотворение. В самом центре толпы оказался корреспондент «Известий».