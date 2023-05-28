Эмир Катара поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции. Об этом он написал в Twitter.

«Мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган, поздравляю вас с победой. Желаю вам удачи во время нового срока, чтобы вы достигли в нем того, к чему стремится братский турецкий народ в плане прогресса и процветания», — заявил глава государства.

Ранее в этот день ЦИК Турции сообщила, что по результатам подсчета 54,6% голосов Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов с результатом 54,47%. Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получает 45,53% голосов.

28 мая прошел второй тур. Избирательные участки работали до 17:00 мск. Эрдоган выразил надежду на то, что явка во втором туре достигнет рекордных 90%. Кылычдароглу призывал граждан не лениться и пойти проголосовать.

Согласно последним данным от генпрокуратуры Стамбула, в Турции задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений о втором туре выборов президента страны.